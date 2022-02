I denne vestlandsfjorden utdannes Natos fremste ubåtkapteiner

Fjorden koker rundt ubåten i det den nesten lydløst bryter havoverflaten.

I forrige uke startet den årlige militærøvelsen «Arctic Dolphin», hvor flere utenlandske marinefartøy deltar. Den militære aktiviteten på Vestlandet er derfor nå høy – både over, på og under vann.

– Beredskap er kanskje noe vi får bruk for, og slik vil det alltid være. Derfor er det alltid viktig for oss å trene og samvirke med våre allierte.

Det sier skipssjef på ubåten KNM «Uredd», Henrik Krey, en av Norges seks ubåter.

Utdanner nye ubåtkapteiner

Øvelsen foregår langs hele vestlandskysten, men med mest aktivitet i Bjørnafjorden sør for Bergen.

Antiubåtkrigføring i krevende forhold langs kysten og på land, og opptrening av sjefselever er øvelsens viktigste mål.

– Vi er helt avhengige av å utdanne nye ubåtkapteiner for å bemanne den norske ubåtflåten og holde oppe beredskapen i Sjøforsvaret, sier Krey.

ANTIUBÅTKRIGFØRING: Fregattene øver på å jakte ubåter i norsk farvann. Norske fjorder er utfordrende, og derfor ideelle å øve i. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Under øvelsen utdannes også ubåtsjefselever fra en rekke allierte land, blant annet Nederland, Storbrittania, Danmark og Tyskland.

– Utdanning og seleksjon av utbåtsjefer er en lang og krevende prosess. Det er et stort ansvar og vi må sørge for at vi identifiserer personer som har de riktige egenskapene og evnene, sier sjef for Ubåttjenesten, Øystein Valland.

Bruker mer ressurser

Under øvelsen deltar også flere allierte fartøy som fregattene FGS «Berlin», HNLMS «Van Amstel», HDMS «Peter Willemoes», HDMS «Triton», samt forsyningsfartøyet FGS «Main» og ubåtene FGS U-32, HNLMS «Zeeleeuw» og HNMLS «Dolfijn».

Sjøforsvaret understreker at øvelsen har vært planlagt lenge, og at den ikke er påvirket av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Vi har ikke et høyere beredskapsnivå i Forsvaret nå, men vi følger ekstra nøye med.

Det sier oversersjant Preben Aursand i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Hovedkvarteret har overordnet kommando og kontroll på all militær aktivitet i Norge og utlandet.

– Men vi har en høyere årvåkenhet langs landets grenser. Det vil si at vi nå bruker mer ressurser enn normalt på å følge nøye med på nordområdene.

– Dersom Russland invaderer Ukraina, vil Forsvaret flytte mer ressurser opp nord?

– Det vil vi ikke kommentere. Forsvaret ønsker ikke være forutsigbar.

– Ingen økt spenning i nord

Tidligere denne uken gikk det danske Forsvarsministeriet ut og meldte at Danmark skjerper beredskapen, ved å sende kampfly til Bornholm.

Sverige har også skjerpet sin beredskap, ved blant annet økt tilstedeværelse på Gotland. Men i Norge sitter vi ennå helt stille i båten.

– Det er ingenting som tilsier økt spenning i våre nærområder, og som tilsier at vi skal ha økt beredskap.

Det sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til TV 2.

– Vi tror Russland har all interesse av å holde oppmerksomhet rundt Ukraina og det som skjer i det området, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er det vi forholder oss til inntil situasjonen eventuelt skulle være en annen.

Enoksen understreker likevel at det er viktig for Norge å følge nøye med.

– Vi har økt årvåkenhet og vi følger med på hva som skjer i nord.

Svært trangt nåløye

I Bjørnafjorden trenes nå fremtidens ubåtkapteiner opp, både norske og allierte.

– Fartøyene våre er moderne plattformer med mye avansert utstyr. Da er det også nødvendig at vi holder et høyt kompetansenivå på å utnytte disse systemene effektivt og i samband med andre allierte fartøy og luftenheter, forklarer Sjef Ubåt, Øystein Valland.

Å bli skipssjef på ubåt er et trangt nåløye for sjefselevene. Svært mange faller fra. En av de norske sjefselevene beskriver utdanningen som et stort spekter av følelser.

UREDD: KNM Uredd er en av seks båter i ULA-klassen. I 2029 leveres den første nye ubåten til Sjøforsvaret fra Tyskland. Foto: Forsvaret

– Det er både lærerikt, morsomt, spennende, stressende, og tidvis ubehagelig. I tillegg kjenner man selvfølgelig på et stort press, sier han.

Sjøforsvaret ønsker å skjerme sine fremtidige skipsjefer og har derfor bedt eleven om å være anonym. TV 2 kjenner identiteten hans.

– Det står mye på spill, både for oss personlig, men også for Ubåttjenesten og forsvaret som helhet. Det legges ned store ressurser for å utdanne oss og når det er vinn eller forsvinn som gjelder, kjenner man litt på fallhøyden.