Hardt ut mot rykter: – Det er en stor løgn

José Mourinhos Roma er inne i en tråkig periode. I forkant av søndagens kamp mot Sassoulo gikk portugiseren hardt ut mot ryktene om misfornøyde spillere.

– Etter de historiene jeg har hørt skulle man tro jeg møtte opp her med et blått øye og hovent ansikt fra alle slagene. Det er en stor løgn, sa Mourinho.

Etter 0-2-nederlaget i Coppa Italia mot Inter kom det rapporter i italiensk media om at manageren hadde gitt spillerne hard medfart i garderoben. Det ble hevdet at Mourinho anklaget spillerne sine for å mangle personlighet og at de manglet «baller».

– Saken om bråket mellom meg og spillerne er en total løgn. Vi snakket etter kampen, analyserte og jobbet med feilene. Det er slik jeg jobber.

Portugiseren hevder selv at han ikke føler noe behov for å endre seg.

– Spillerne har fortalt meg at de er fornøyde med metodene mine. Det er ingen hemmeligheter mellom oss. Jeg sier ting rett ut til de og jeg inviterer spillerne til å delta i dialogen.

José Mourinho har hatt nok å henge fingrene i denne sesongen. Her fra søndagens kamp mot Sassuolo. Foto: Luca Amedeo Bizzarri / IPA

– Alle sier til meg at jeg ikke skal forandre meg, så jeg forteller dem at jeg ikke skal forandre meg.

Det ble også noe ampert på den samme pressekonferansen. Mourinho truet med å forlate seansen om han ikke fikk spørsmål om den kommende kampen.

Oppgjøret mot Sassuolo endte for øvrig 2-2 etter et overtidsmål av Bryan Cristante. Etter 25 serierunder ligger Roma på syvendeplass. Det er seks poeng opp til Juventus på fjerde. Klubben er også med i Europa Conference League, til tross for to tap mot Bodø/Glimt.