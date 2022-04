Fikk rekkeviddeangst: – Kjørte mot kjøreretningen

Fastlegen din godtar neppe rekkeviddeangst som noen diagnose, men angsten for å ikke komme frem fordi elbilen går tom for strøm, er nok noe mange nordmenn kan kjenne seg igjen i.

REKKEVIDDEANGST: Nesten tomt batteri kan føre til farlige situasjoner, advarer politiet. Foto: Heiko Junge / NTB

Ifølge Norsk elbilforening finnes det rundt 455.000 elbiler i Norge. Eier du en elbil, er det en sjanse for at du føler du deg truffet av følgende anekdote:

Kjøreturen er godt i gang. Du kikker ned på displayet og ser at bilen snart går tom for strøm, men du er langt unna din destinasjon.

Om ikke nærmeste ladestasjon er rett rundt hjørnet, kan det hende frykten overtar og rekkeviddeangsten gir seg til kjenne. I verste fall kan konsekvensen være uhell og ulykker.

Snudde på E6

Politioverbetjent Inge Frydenlund sier at rekkeviddeangst kan føre til at bilførere mister hodet fullstendig og til slutt ender opp i en farlig situasjon.

I fjor høst stoppet Frydenlund en bilfører som hadde tatt et noe uvanlig og høyst farlig veivalg. Føreren hadde valgt å snu på E6, og deretter kjørt mot kjøreretningen for å svinge inn til en ladestasjon.

PÅ PATRULJE: Inge Frydenlund i politiet patruljerer veiene i hovedstaden – aller helst med motorsykkel. Ikke sjeldent ser han tilfeller av rekkeviddeangst og dens konsekvenser. Foto: Frode Sunde / TV 2

Når politiet stoppet ham, kunne de se at bilen hadde tre kilometer rekkevidde igjen.

– Begrunnelsen til bilføreren var at han var redd for at bilen skulle gå tom for strøm, sier Frydenlund i politiets trafikkorps, som patruljerer veinettet i Oslo.

Opplevelsen stikker seg ut som et av de mest sjokkerende rekkeviddeangst-tilfellene Frydenlund har sett på jobb.

– Det er den eneste gangen jeg har kommet over en bilfører som kjører mot kjøreretningen på grunn av rekkeviddeangst.

Enden på visa ble at bilføreren mistet førerkortet for en periode på ni måneder og han måtte betale ti tusen kroner i bot

ULYKKER: Frykten for flatt batteri kan føre til ulykker – noe Inge Frydenlund i politiet har erfart på jobb. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Frydenlund sier at politiet stadig vekk kommer over situasjoner hvor bilen har gått tom for strøm og strandet langs veien.

– Vi møter tidvis folk som har gått tom for strøm og som har måttet stoppe bilen på ugunstige steder.

Iblant medfører slike stans også uhell og ulykker.

Krasjet i strømtom elbil

Det er én episode og påfølgende dom som har brent seg spesielt godt fast hos politioverbetjenten. Det var da en elbilfører gikk tom for strøm på E18 i 2019, forteller Frydenlund.

– Hun hadde stoppet opp i midtfeltet i en motbakke på flerfeltsvei, hvor man ikke forventer at det står en bil bom stille.

Havariet førte til en dominoeffekt. På grunn av den uventede stansen, oppsto det kollisjon mellom andre biler som måtte bremse opp og manøvrere seg unna.

VARSEL: Det gjelder å ikke få panikk når strømvarselet popper opp. Dette bevisbildet er ikke fra den aktuelle bilen, men fra en annen lignende flatt batteri-situasjon. Foto: Politiet

– Dette varte helt til et vogntog stilte seg bak og blinket med nødlysene.

Elbilen var så tom for strøm at det ikke var mulig å få satt den elektroniske girkassen i nøytral, ifølge Frydenlund.

– Hun hadde også passert flere lademuligheter på veien.

Elbil-salget går så det suser – men mange må vente lenge:

Politiets råd mot rekkeviddeangst

Rettssaken, hvor Frydenlund vitnet, endte med at kvinnen måtte betale 12.000 i bot. Også hun fikk førerkortet inndratt for en periode på ni måneder og må avgi ny førerprøve.

– Da er det bedre å stoppe for tidlig enn for sent. Det viser også andre rettsavgjørelser.

Når bilen går i sparemodus, er det tid for å stanse, mener han.

– Det er rimeligere å bestille berging enn å risikere en dyr bot og mulig førerkortbeslag.

PANIKK: Politioverbetjent Inge Frydenlund sier rekkeviddeangst kan føre til at panikken tar overhånd. Han kommer med sine beste råd. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Frydenlund påpeker at rekkeviddeangst ikke bare trenger å være negativt. Han kommer med et par råd til elbilførere.

– Hvis rekkeviddeangsten derimot fører til at du avbryter turen tidlig, er det positivt. Det gjelder å være litt fremsynt. Skaff deg oversikt over hvor det er ladestasjoner. Det er som alt annet, du legger jo ikke ut på langtur uten mye diesel eller bensin på tanken.

Vanlig årsak til bilberging

At bilen går tom for strøm eller bensin, er en av de vanligste grunnene til at bilførere må bestille bilberging, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Elbiler som trenger starthjelp ser de hyppig.

– Ofte skjer det at folk må ha berging fordi bilen ikke starter. Mange ganger er det på grunn av at startbatteriet til elbilen har gått tom for strøm. Det er enda vanligere på vinteren.

FORSIKRET: Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If forsikrer om at de fleste forsikringer dekker bilberging. Foto: If

Å kjøre tom for strøm er den nye tomme tanken, forteller Clementz.

– Vi ser ofte at folk har kjørt bilen tom. En annen vanlig årsak er faktisk at bilførere låser seg ute av bilen, sier han.

Clementz sier man ikke skal lenger enn til Sverige for å se at strømtomme elbiler er et mye mindre problem.

Tilfellene i Norge har økt i takt med at flere nordmenn går til anskaffelse av elbil.

Elbil-råskinn overrasker:

Økning i oppdrag

I fjor var det 251 653 veihjelp- og bilbergingsoppdrag som ble dekket over forsikringen, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det er en økning på 43 225 oppdrag fra året før.

BERGING: Den populære elbilen Tesla er et vanlig syn på norske veier. Like vanlig er det kanskje ikke å se den på planet til en bergingsbil. Foto: Vegard Johnsen/ Broom

Dersom du har en eller annen form for kaskoforsikring, skal det ikke være noe problem å få bergingen dekket, opplyser Clementz.

– Enten det er en fossildrevet bil eller elbil så vil forsikringen da inkludere veihjelp. Det er mange som kanskje ikke tenker over det, men mange forsikringsselskaper har dette inkludert i forsikringen, med en egenandel på noen hundrelapper.

– Det er uforsvarlig

Norsk elbilforening hører ikke ofte om like dramatiske rekkeviddeangst-historier som nevnt ovenfor, men har hørt om lignende.

UFORSVARLIG: – Det er uforsvarlig, farlig og ulovlig, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening om episoden hvor en bilfører kjørte i motsatt kjøreretning. Foto: Mariam Butt/NTB

– Vi har hørt om et tilfelle der bilisten er blitt dømt for å ha opptrådt uforsvarlig på motorvei fordi de har gått tom for strøm uten å svinge av, sier generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu.

Alle bilister, enten man kjører på strøm eller fossilt, skal opptre i trafikken på en forsvarlig måte, presiserer hun.

– En del av denne forsvarligheten er å ha nok drivstoff eller strøm. Det er uforsvarlig, farlig og ulovlig å kjøre i motsatt kjøreretning på motorvei for å komme til ladestasjon. Det må man ikke gjøre.

Bu sier det er et generelt råd å lade når du kan, og før du absolutt må.

– Før man går tom, må man svinge av og parkere forsvarlig, og ringe veihjelp, sier Bu.