Vi har sett nærmere på Norges eneste Aston Martin Valkyrie. Den tilhører teknologi-gründeren Fredrik Halvorsen.

Akkurat nå står bilen parkert hos Insignia i Oslo – der vi i Broom får kikke nøye på den.

Sammen med salgssjef Carl Henrik Unelsrød har vi plukket ut noen av de mest spesielle tingene med denne bilen.

Kan kjøres opp-ned

For det er klart at en bil til 33.500.000 kroner har noen særegenheter. Vi kan jo nevne den 6,5-liter store V12-motoren – som kan presses opptil 11.100 omdreininger i minuttet. Med elmotor-hjelp i tillegg, blir effekten på 1.150 hestekrefter.

– Det er Aston Martins absolutt råeste hyperbil. Noe av det jeg synes er mest imponerende, er at den skaper så mye downforce – altså marktrykk – at den i teorien kan kjøres opp ned. Bilen presses ned mot bakken med opptil 1.400 kilos trykk. Det er for å gi best mulig grep i svingene. Dette er en bil som forventes å sette rekord på alle Grand Prix-baner den kjøres på, sier Unelsrød.

Miljøhensyn

Selv om dette er en versting av dimensjoner, er det også tatt noen "grønne" hensyn. Blant annet har den altså et hybridsystem som gjør det mulig å kjøre utslippsfritt i opptil – hold deg fast – 30 km/t.

Men rekkevidden er ikke denne bilens store styrke. Kombinert el- og bensinmotor-rekkevidde er nemlig rundt 200 kilometer. Altså kortere enn mange elbiler.

Snittforbruk på 2,5 liter per mil er noe av forklaringen, selvsagt. Men vi blir fortalt at den fort slurper i seg omtrent det dobbelte, når det kjøres aktivt.

Koster å eie

Du må også forvente noen vedlikeholdskostnader på en slik bil. Et luftfilter koster for eksempel 50.000 kroner. Valkyrie har to sånne. Det blir jo en aldri så liten utgift når de skal byttes. Hvor ofte de skal byttes? Hver 1.000 kilometer ...

Og så var det vindusviskeren, da. Kanskje den aller dyreste i bilverden? Og felgene på en slik bil. Hva tror du de koster? Klikk deg inn på videoen i toppen av artikkelen, så får du vite disse dette, og en rekke andre «fun facts» om bilen.

Video: Broom var på plass da Aston Valkyrie ble avduket i Oslo:

