Politiet har gjort funn av død person etter brann i enebolig utenfor Trofors

Cirka klokken 11 lørdag fikk politiet melding om en boligbrann utenfor Trofors i Nordland.

Da nødetatene ankom stedet var huset overtent. Personen som var bosatt på adressen, en mann i 40-årene, ble meldt savnet. Senere lørdag opplyste politiet at mannen var antatt omkommet.

– Jeg kan bekrefte at vi har gjort funn av en omkommet person i den nedbrente eneboligen. Det ble gjort i helgen. Avdøde er foreløpig ikke identifisert, sier politiadvokat Stian Pedersen Mojlanen mandag morgen.

Vil foreta obduksjon

Etterforskningen fremover tar sikte på to ting: Kartlegge brannårsak og identifisere avdøde.

– Vi har ingen holdepunkter for at den som er funnet på stedet, er noen andre enn vedkommende som bodde på adressen, men vi må foreta en obduksjon for å være sikre, sier Pedersen Mojlanen.

Pårørende er varslet.

Ikke mistanke om at brannen var påsatt

– Brannårsaken er uklar på dette tidspunktet. Å avklare den har høy prioritet. Vi har ingen holdepunkter for at det har blitt begått noe straffbart, sier politiadvokaten.

Huset er helt nedbrent. Politiet vil gjennomføre tekniske undersøkelser på stedet denne uken.

– Jeg forventer at obduksjonen og de tekniske undersøkelsene, vil gi mer sikker informasjon mot slutten av uken, sier han.