En vond og nødvendig avgjørelse

Å lykkes i toppidretten krever et ekstremt konkurransehode. Derfor er det så viktig at apparatet rundt beskytter utøverne mot konkurranseinnstinktet når kroppen har fått nok.

Ingrid Landmark Tandrevold reiser hjem fra OL. Det blir ingen fellesstart eller stafett på 25-åringen fra Fossum. Det gjør vondt for alle involverte, men er sannsynligvis en helt nødvendig avgjørelse.

Bildene av Tandrevold som kollapset i målområdet ble en solid demper på medaljefesten. Det gjør vondt å se en utøver så til de grader møte veggen. Ikke først og fremst fordi hun lå an til å ta bronse og kollapsen kom like før mål, men fordi man blir bekymret for utøverens helse.

Klok avgjørelse

Både den olympiske mesteren Marte Olsbu Røiseland og bronsevinner Tiril Eckhoff var mer opptatt av lagvenninnens ve og vel enn sine egne medaljer. Sportslig sett var jaktstarten en stor opptur for Eckhoff, men hun kalte medaljen bittersøt. Hun var tydelig preget i intervjuene etter bronsen var sikret. Å se en god venninne ligge hjelpeløs i målområdet er selvsagt ekstremt ubehagelig.

Skiskyting er både individuell idrett og lagidrett, utøverne er både konkurrenter og lagvenninner. Når en lagvenninne kollapser i målområdet blir medaljer, strafferunder og resultatlister uviktige. Det viktigste for de norske skiskytterne var at det gikk bra med Landmark Tandrevold.

En slik krise preger selvfølgelig hele laget. Så langt ser det imidlertid ut til at skiskyttergjengen har håndtert en svært krevende situasjon veldig godt, både da det stormet som verst og i de vanskelige diskusjonene i etterkant.

På dagens pressekonferanse fikk Landmark Tandrevold spørsmål om det er hun selv som har tatt avgjørelsen om å reise hjem fra OL. Hun svarte at hennes konkurransehode aller helst vil gå skirenn. Da brøt legen Lars Kolsrud inn. Kolsrud er en av de mest erfarne i bransjen og har vært OL-troppens lege ved en rekke olympiske leker.

Kolsrud kunne fortelle at det var han som måtte ta avgjørelsen og sette på brekket. Han forklarte det med at man av og til må ta en kjip avgjørelse for utøveren for å beskytte utøveren. I samråd med andre har han kommet frem til at de ikke vil ta noen risiko.

Det virker klokt. Det er også klokt at det ikke er Landmark Tandrevold selv som har måttet ta den tunge avgjørelsen. Toppidrettsutøvere er vant til å presse kroppen sin til det ytterste. Da er det ikke alltid lett å lytte når kroppen virkelig begynner å protestere.

De aller fleste utøvere av Landmark Tandrevolds kaliber vil alltid strekke seg så langt som overhodet mulig for å kunne konkurrere. Det er det konkurranseinstinktet som har gjort at de har nådd toppen. Det er også derfor de av og til trenger hjelp til å trekke i nødbremsen.

Helsen må komme først

Når vi også vet at skiskytteren gikk på en solid smell allerede i sprinten tidligere i OL, der hun i etterkant fortalte at hun ikke husker siste skyting, er det klart at varsellampene begynner å blinke hos det medisinske apparatet. En episode med hjertet i fjor der hun måtte gi seg i et verdenscuprenn gjorde sannsynligvis avgjørelsen enda enklere for den erfarne legen og hans kollegaer.

Å gå fra å være på vei mot sin første OL-medalje til å måtte pakke kofferten å reise hjem før OL er over, må være et ekstremt hardt slag for Landmark Tandrevold. Hun viste på jaktstarten at hun er god nok til å ta medalje i OL. Nå mister hun den muligheten. Det norske stafettlaget svekkes også, noe hun selvsagt er klar over.

Likevel må utøvernes helse alltid komme i første rekke. Så enkelt, og så vanskelig er det. Kanskje kunne Ingrid Landmark Tandrevold gått de to resterende rennene uten problemer. Men den risikoen er det ikke verdt å ta. Heldigvis slapp hun å ta den vurderingen selv.