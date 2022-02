Soldater introduseres for snus i Forsvaret: – En rekrutteringsarena

Hvert år begynner flere tusen nye vernepliktige i førstegangstjenesten på ulike rekruttleire rundt om i landet. Landstillitsvalgt i Forsvaret Anette Hyldmo opplever at mange av nykommerne begynner å snuse etter at de kommer i Forsvaret.

– Uten at vi ønsker det, så blir spesielt førstegangstjenesten nesten som en slags rekrutteringsarena for snusbruk, sier Hyldmo til TV 2.

I tillegg til soldatene som nylig har begynt, peker Hyldmo på at de som allerede snuste fra før gjerne øker forbruket ytterligere i militæret.

Følte ikke press

Jesper Furuheim (20) ble i januar dimittert fra jegerbataljonen GSV i Forsvaret. I løpet av sin tid i førstegangstjenesten ble han raskt en av de som brukte snus.

– Jeg hadde ikke snust noe fra tidligere av, også gikk det ikke mer enn en uke eller to før jeg begynte selv, sier Furuheim.

FØRSTEGANGSTJENESTEN: Jesper Furuheim begynte å snuse i løpet av tiden i Forsvaret. Foto: Privat

Furuheim endte på et rom der hvor over halvparten av soldatene snuste. Det gjorde at det ikke alltid var like lett å unngå. Spesielt når man fikk tilbudet gjentatte ganger i løpet av en dag.

Likevel understreker han at han aldri følte seg presset til å starte.

– Det var egentlig et eget initiativ. Jeg hadde ikke noen planer om å begynne å snuse, men da jeg først ble introdusert var det kort vei til dårlig vane og avhengighet, sier Furuheim.

Han forteller om lange arbeidsdager som til tider kunne være vanskelig og krevende.

– For min del ble snusen nesten som en liten glede i hverdagen, sier Furuheim til TV 2.

LANGE DAGER: Snusen ble en opptur i hverdagen, forteller Jesper. Foto: Privat

«Gutta-greie»

Furuheim mener at «snus-trenden» i førstegangstjenesten er et resultat av flere ting. Han legger ikke skjul på at han tror det kan ha sammenheng med soldater som prøver å skape et image.

– Det høres helt dumt ut, men man synes kanskje det var litt kult, også ble det i tillegg en sånn «gutta-greie», sier Furuheim.

Han mener oppfatningen om at det er kult stammer fra soldater i krigsfilmer, som benytter seg av snus og annen tobakk.

– Jeg snuser fortsatt, men ikke i nærheten av så mye nå som det jeg gjorde da jeg var i Forsvaret. Der inne kunne jeg snuse opp mot en boks om dagen, og det høres jo helt vanvittig ut, sier han.

Snuser før ankomst

Selv om Jesper var blant dem som begynte med snusen etter at han kom inn i førstegangstjenesten, er det mange som kommer inn med snusboksen i lomma allerede, ifølge oberstløytnant Grete Thorsby i Forsvarsstaben.

– Flesteparten av de som kommer inn til førstegangstjeneste snuser allerede før de starter sin tjeneste i Forsvaret, sier hun.

Thorsby peker likevel på at trenden tidligere har vært at mange får smaken på snus først i Forsvaret. Det har hatt sammenheng med at man lot seg påvirke av både medsoldater og befaler, forteller hun.

– Stress og tungt arbeid

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det 15 prosent av den norske befolkningen som snuser daglig.

I vernepliktsundersøkelsen i 2018 oppga tre av ti at de brukte snus. Hele 82 prosent av disse brukte snus før de startet i Forsvaret, og åtte prosent som begynte å snuse etter at de påbegynte sin tjeneste i Forsvaret.

Forsvaret har per nå ingen ferske tall på antall snusbrukere innad på leirene. Likevel mener landstillitsvalgt Hyldmo at det er et solid flertall av både soldater og andre ansatte som bruker snus.

Hyldmo mener at det høye forbruket kan skyldes flere ting. Likevel er det spesielt én årsak hun mener er mer tungtveiende.

– I Forsvaret er det mye stress og tungt arbeid. Det gjør at de setter ekstra pris på den lille hvilen de har. Da blir snusen en lettvint velferdsbit man har å glede seg til. I tillegg til at det blir en felles greie rundt det, sier Hyldmo.

Hun peker på at tilgjengeligheten er med på å gjøre terskelen for å snuse enda lavere. Det er alltid noen som har en snusboks liggende på bordet eller i lommen, sier hun.

Vil ikke forby

Tillitsvalgsordningen (TVO) ønsker ikke å forby snusbruk i Forsvaret, men mener de uansett bør ta et standpunkt.

TILLITSVALGT: Anette Hyldmo. Foto: Håvard Madsbakken

– Det er og har alltid vært en vanskelig sak. Det er et lovlig produkt, og derfor urimelig å forby det. Vi ønsker ikke at førstegangstjenesten skal være en rekrutteringsarena for snus, men forstår at det er avhengighetsskapende. Vi kan derfor verken kreve eller be soldatene om å slutte, sier Hyldmo.

Tidligere har TVO og Forsvaret forsøkt å sette igang en holdningskampanje. Dette innebar at alle rekruttene fikk informasjonsfolder og en brief om skadevirkningene ved snusbruk.

I tillegg hang de tillitsvalgte opp plakater rundt om i leirene, der de advarte mot tobakksbruken og innførte såkalte «snusfrie-soner».

Det var blant annet forbud mot bruk av snus i både idrettsbyggene, kinosalen og undervisningslokalene.

– I senere tid har vi vært ute på leirene og sett at flere av plakatene ble tatt ned. Vi opplevde at det fåtallet av plakater som fortsatte å bli hengende uansett ble oversett av både ansatte og soldater, sier Hyldmo.

Hun understreker at de ansatte er viktige rollemodeller for de vernepliktige, og at når ikke de tar plakatene på alvor har det åpenbart smitteeffekt over på de yngre.

Per nå jobbes det ikke aktivt med andre tiltak som kunne vært med på å redusere snusforbruket inne på leirene. Det begrunner Hyldmo i at det var så lite gjennomslagskraft på det forrige prosjektet.

Mulig økt risiko

Lege og forsker i Forsvarets sanitet, Tuva Steinberg, har ikke data på om forekomsten av snusbruk er mer utbredt i Forsvaret enn andre yrker. Likevel peker hun på en mulig årsakssammenheng med bruk av snus og kaldværsskader.

Ifølge Forsvarets hjemmesider er det flere avdelingene som i utgangspunktet har utfordringer med såkalte kaldværsskader. Dette er skader som oppstår i kaldt vær

– Vi vet at snus fører til at blodårene trekker seg sammen og at snus er ti ganger mer potent enn hva røyk er når det gjelder denne effekten på blodårene, sier Steinberg.

Dersom man av ulike grunner har redusert blodforsyning til huden, vil det kunne være et dårligere utgangspunkt med tanke på risiko for frostskader. Likevel kan man ikke konkludere noen direkte sammenheng mellom snusforbruk og kaldværsskader.

Steinberg forteller til TV 2 at de per nå driver et pågående forskningsprosjekt, der de ser på ulike type risikofaktorer for frostskader og forfrysninger.