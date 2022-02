Dette kan forklare Messi-skuffelsen

To mål på 14 kamper i Ligue 1 er katastrofetall for Lionel Messi. Men i Paris har man troen på at magikeren vil trylle frem nye eventyr - nå venter Champions League.

Våren kommer snikende i Paris. Solen tar tak, luer og jakker forsvinner i takt med at gradestokkens kvikksølv kryper oppover. Pariserne trekker ut når lunsjen skal fortæres.

Med varmen kommer også troen på en ny vår for byens største fotballstjerne, Lionel Messi.

For den ufrivillige overgangen fra Barcelona har ikke gått smertefritt for tidenes beste fotballspiller. Statistikken lyver ikke.

I hjemlig liga er tallene skrekkelige. To mål på 14 kamper er langt mindre enn det fansen forventer av mannen som vant sin syvende Ballon d’or i januar.

EN SKUFFELSE: Mange er skuffet over Lionel Messis bidrag i den franske ligaen. Kun to mål på 14 kamper er uvant kost fra Ballon d'or-vinneren. Foto: BENOIT TESSIER

– Han har ikke vært god, nei. Messi har ikke sett ut som om han har vært klar fysisk.

Ordene tilhører José Barroso, journalist og PSG-kjenner i den franske sportsavisen L’Équipe .

– Det har tatt lengre tid enn forventet, men nå begynner vi å se tegn på at han begynner å finne seg selv. I kampen mot Lille viste han seg i en ny utgave, forteller Barroso.

Lille ble smadret 1-5 på eget gress. Messi var flyttet fra høyre kant til midtspiss, noe som fungerte utmerket. Ett mål, én målgivende, i tillegg skapte 34-åringen seks målsjanser for den suverene serielederen.

Kaotisk halvår

Men det har tatt tid for verdensstjernen å finne sin plass i PSG og ikke minst i Paris. Barroso forteller om en start preget av oppstyr og entusiasme.

– I begynnelsen var det kaos, alle ville ha en bit av Messi, alle ville vite hvor han var, hva han gjorde og hvordan han hadde det. Alle var i ekstase over at han var her i den franske ligaen. Det var et mirakel, sier L’Équipe-journalisten.

PÅ TRIBUNEN: Lionel Messi og konen Antonella ser PSGs møte med Brest fra tribunen. Mange parisere er utålmodige og krever mer fra argentineren i hjemlig liga. Foto: AFP/THOMAS COEX

At det ville ta litt tid for Messi og familien å finne seg til rette i en ny by i et nytt land med en ny kultur var ventet. Men at det skulle gå seks kamper før 34-åringens første nettkjenning for sin nye klubb var uventet.

– Da kom skepsisen. Er han den spilleren han en gang var? Kan han spille på det samme nivået som i Barcelona? De første svarene vi fikk var ikke så gode. Han spilte ikke bra, laget spilte ikke bra, sier Barroso.

Når man henter Messi vil naturligvis forventningene stå der etter. Et par scoringer vil ikke være nok.

Han har ikke klart å tilpasse seg. Han har ikke prestert som forventet, er Barrosos relativt nådeløse dom etter Messis første halvår i klubben.

Men PSG-fans og journalister i byen har vært villige til å gi ham tid. Det samme gjelder lagets trener, Mauricio Pochettino.

En forklaring på måltørken

– Vi vet at de første månedene har vært vanskelig for ham. Han og familien er vant til livet i Barcelona, her måtte de bo på hotell.

TÅREVÅT AVSKJED: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake da han ble tvunget til å forlate Barcelona. Foto: PAU BARRENA

Messi flyttet fra Rosiario i Argentina til Barcelona da han var 13 år gammel. Siden har fotballgeniet tilbrakt 21 år i samme by og samme klubb.

HILSER FANSEN: Lionel Messi vinker til PSG-fansen 10. august 2021. Foto: YVES HERMAN

– Han er Messi, men også han er et menneske som deg og meg, sier Barroso.

– Han har vært vant til det trygge, sin familie og klynge i Barcelona. Klima, strendene, og solen er ikke her i Paris. Han har barn som må tilpasse seg.

L'Équipes erfarne journalist mener man kan lese at Messi og familien ikke har klart å tilpasse seg sin nye virkelighet like raskt som fansen hadde håpet.

– Jeg tror klubben tok en beslutning om å ta godt vare på ham. De har latt ham få tid til å tilpasse seg. Jeg er sikker på at han kunne spilt mer, men jeg tror de ville ta dette steg for steg.

FÅR TID: Lionel Messi skal få tid på seg i Paris. Trener Mauricio Pochettino vet at det er i Champions League Messis egenskaper vil måtte utnyttes best. Foto: FRANCK FIFE

– Man må føle seg bra for å kunne spille bra, og jeg tror at vi kan begynne å se den gode gamle Messi igjen her snart.

– Kom hit for å vinne Champions League

Messi har kun vært involvert i 14 av 24 seriekamper for PSG så langt denne sesongen. Noe skyldes skade, noe skyldes landslagsoppdrag, og 34-åringen har vært gjennom en Covid 19-pause. Men viktigst av alt - I PSG skal superstjernene levere på én arena - Champions League.

– Man kan bli skuffet som fan når man ikke får se ham hver uke, men det viktigste er at han scorer i og at laget vinner Champions League. Det er derfor Messi er her.

– Er Champions League det eneste som betyr noe i denne klubben?

PSG-KJENNER: José Barroso har fulgt PSG tett de siste syv årene og skriver om klubben for den anerkjente avisen L'Équipe. Foto: TV2/Michael Allen

– Ja, absolutt. De har vunnet alt som er å vinne i Frankrike. De har nok ikke alle rekorder her til lands, men det bryr ikke klubben seg om. De ønsker å bli respektert og få anerkjennelse utenfor landets grenser, sier L'Équipe-journalisten.

Statistikken viser også hva som virker å bety noe for Messi selv. I Ligue 1 har argentineren bidratt med to mål og syv assist på 14 kamper. I Champions League står PSGs nummer 30 med fem mål på like mange kamper.

Nye eiere - nytt ambisjonsviå

PSG startet som en supportereid klubb i 1970, men i 2011 kom det virkelige skiftet for det franske hovedstadslaget. Da ble klubben kjøpt av Qatar Sports Investments (QSI).

De nye eiernes ambisjoner ble mottatt med skepsis i Paris.

– Nasser Al-Khelaifi sa i et intervju, jeg tror det var i 2011 eller 2012, at ambisjonen var å vinne Champions League innen fem år. Alle lurte på om han var gal, sier Barroso.

MEKTIG SJEF: Nasser Al-Khelaifi i Qatar Sports Investments sammen med Lionel Messi dagen argentineren ble presentert som PSG-spiller. Foto: Francois Mori

– De har kommet i nærheten, men det viser også, heldigvis, at man kan ikke kjøpe seg til titler. Det tar tid å bygge opp et slagkraftig mannskap.

I slutten av november starter fotball-VM i Qatar. Landet som er beskyldt for sportsvasking og brudd på utallige menneskerettigheter drømmer om å kunne vise til suksess andre steder nå som VM er i anmarsj.

– Jeg tror dette er året de virkelig vil vinne, sier Barroso. Jeg tror dette faktisk kan være hovedgrunnen til at Qatar kjøpte PSG. Selvfølgelig har man storpolitikken og forholdet mellom Qatar og Frankrike, men de ønsker resultater her som blir lagt merke til for å vise at de mener alvor.

Real Madrids nemesis

PSG har tatt stadige steg i verdens gjeveste klubbturnering. Tapende semifinalist våren 2021 og tapende finalist 2020. Tirsdag kveld står Frankrikes soleklart beste lag ansikt til ansikt med de spanske ligalederne Real Madrid.

Og mot Real Madrid er det ingen i verden som har scoret flere mål enn Lionel Messi.

På 45 møter med Los Blancos har den tidligere Barcelona-juvelen 26 nettkjenninger.

I GLANSDAGENE: Her har Lionel Messi scoret ett av sine totalt 26 mål mot den tidligere erkefienden Real Madrid. Foto: Andres Kudacki

– Man har store forventninger til denne kampen mot Real Madrid, sier José Barroso, og fortsetter.

– Den gir ham en anledning til å vise at det ikke var en tabbe å dra til Paris. Han vet at verdens øyne er rettet mot denne kampen.

– Alle ønsker å vite hvorfor det ble Paris. Svaret får vi tirsdag, sier en forventningsfull José Barroso til TV 2.

