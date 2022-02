Tre deltakere ute av «Farmen kjendis» – tror et rykte holdt ham lenge på gården

I en kunnskapskonkurranse måtte tre deltakere takke for seg i finaleuka av «Farmen kjendis».

De to siste «Farmen kjendis»-deltakerne skulle kvalifisere seg videre i finaleuka i en kunnskapskonkurranse. Det betød at for tre av deltakerne endte reisen her.

«Norges tøffeste»-vinner Isak Dreyer (28), tidligere håndballspiller Kjersti Grini (50), artist Heine Totland (51) og influenser Øyunn Krogh (26) hadde allerede karret seg videre i de tidligere konkurransene.

VIDERE: Heine Totland, Øyunn Krogh, Kjersti Grini og Isak Dreyer kvalifiserte seg videre i finaleuka. Foto: TV 2/Alex Iversen

Til slutt var det influenserne Sophie Elise Isachsen (27) og Marna Haugen (40) som sikret seg de to siste plassene videre i finaleuka.

Dermed var Farmen kjendis-reisen over for programleder Dorthe Skappel (59), radioprofil Niklas Baarli (32) og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (52).

Se hva de utslåtte deltakerne tenker om å ryke ut i videoen øverst i saken.

KUNNSKAP: Tre deltakere måtte forlate Farmen kjendis, få dager før finalen. Foto: TV 2/Alex Iversen

Hadde ikke mer å gi

Når trioen snakker med TV 2 kort tid etter exiten, tar samtlige tapet med knusende ro.

– Det var helt greit å ryke ut. Jeg følte jeg var en vinner uansett utfall – hvis jeg tapte fikk jeg komme hjem til kona mi. Nå er jeg grundig lei av dette munkelivet jeg har levd. Jeg har gjort mitt beste, og mer enn det kan jeg ikke gjøre. Jeg er veldig fornøyd, sier Selbekk og smiler.

– Jeg gikk inn i den dagen her, og tenkte: «Nå er det nok, nå vil jeg hjem». Jeg greide å komme meg til finaleuka, og det må være bra nok. Det var egentlig helt fantastisk, sier Skappel.

ORKET IKKE MER: Dorthe Skappel sier hun visste flere av svarene i kunnskapkonkurransen, men følte seg ferdig på gården. Foto: TV 2/Alex Iversen

Selv om 59-åringen innrømmer at hun kunne svarene godt, var ikke motivasjonen til stede for å være med i innspurten.

– Det er ikke at man gir opp, men jeg tenkte: «Vet du hva, det er nok for meg». Jeg har aldri vært opptatt av å komme lenger enn til finaleuka. Min reise skulle handle om å være med på alt av gårdsdrift, og ikke så mye av selve konkurransen. Det var ikke viktig for meg, og det har det aldri vært, forklarer hun.

– Gatekunnskap er ikke det samme

Til tross for at Baarli kom seg helt til finaleuka, innrømmer han at det føles litt surt å ryke så nær en finale. Likevel ser han tilbake på oppholdet som en god opplevelse.

– Litt surt er det å ikke stikke av med en bil, men jeg hadde ikke forventet det heller. Når det kom til kunnskap, viste det seg at gatekunnskap fra Moss ikke er det samme som gårdskunnskap fra 1922, erkjenner han.

IKKE LEST: Niklas Baarli har ikke viet et minutt til å lese i gårdsboka på Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

Gårdsboka har han nemlig latt ligge uberørt mens han har vært på gården. Tiden har han heller viet til å ha en fin og god opplevelse med de andre.

– Jeg kunne i hvert fall åpnet boka. Jeg brukte ikke et minutt på å lese den. Det er det som kostet meg plassen min i dag.

En som dog åpnet gårdsboka titt og ofte var Selbekk, og det var flere som ble overrasket da han tapte mot Isachsen og Haugen. Trønderen har nemlig vært fryktet i kunnskap på gården, og flere anså han som en favoritt til å sikre seg en plass videre.

FRYKTET: Samtlige av deltakerne fryktet å møte Vebjørn Selbekk i kunnskap. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Min, og alle sin konkurrent er inne, er Vebjørn, poengterte Isachsen før kunnskapskonkurransen gikk i gang.

– Taktikken min har vært å legge vekt på kunnskap – at det kan jeg slå de fleste i. I dag slo det litt sprekker, men inne på gården har det funket bra. De fleste var livredde for å møte meg i kunnskap. Det var vel det som gjorde at jeg overlevde, forklarer han.

SJOKKERTE: Sophie Elise Isachsen sjokkerte seg selv, da hun kapret en av de to siste plassene videre i finaleuka av Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

Gått en kule varmt

Det kan fort gå en kule varmt av å leve i den beryktede Farmen kjendis-boblen. Å leve 100 år tilbake i tid ble en tøffere opplevelse for Skappel enn hva hun hadde forestilt seg.

– Det har vært en veldig fin opplevelse, men også mye tøffere enn jeg hadde trodd. Jeg har vel fått brukt alle sider av meg selv – på godt og vondt. Jeg er ikke like stolt av alt sammen, men jeg får leve med det, sier hun, peker på en spesiell ting:

– Mitt sinne tror jeg kanskje er verst. Jeg er ikke en veldig sint person i utgangspunktet, men urettferdighet reagerer jeg voldsomt på, og blir enten veldig lei meg eller ekstremt forbannet. Da går det en kule varmt, men det pleier å gå fort over.

– Det gikk vel et par sleiver og en form som brakk i to omtrent, så det var litt heftig, forteller hun.

Også Baarli er overrasket over å ha sett nye sider av seg selv inne på gården. Spesielt hvor lett antennelig han er.

– Jeg trodde jeg var mye mer diplomatisk. Også er jeg overrasket over hvor utrolig hardt jeg gikk inn i den bobla. Jeg stupte inn i den med hodet først og tenkte at dette er det viktigste i verden. Jeg trodde ikke jeg kom til å gjøre det, forteller 32-åringen.

– Helt merkelig å se

Trioen stemmer i at Farmen kjendis-oppholdet har vært over alle forventninger.

– Det har vært helt fantastisk å være i 1922. En helt unik opplevelse. Jeg føler det er en gave. Jeg går ut av Farmen kjendis som et rikere menneske enn da jeg gikk inn, sier Selbekk.

TAPTE: Marna Haugen tok den siste plassen i finaleuka, og slo ut Vebjørn Selbekk. Foto: TV 2/Alex Iversen

Med gode minner i bagasjen vender Baarli tilbake til hverdagen med færre kilo enn da han dro inn. Det gleder han seg til å vise frem for ektemannen.

– Jeg har blitt så slank og deilig nå, det er helt merkelig å se. Jeg tipper jeg har gått ned mellom ti og femten kilo. Jeg gleder meg til å komme hjem til kjæresten min å si: «Se på sommerkroppen gutten min, se på meg nå, er jeg ikke lekker?» For det synes jeg selv hvert fall, avslutter han.

Se finaleuka av Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Se hele sesongen av Torpet kjendis på TV 2 Play når du vil.