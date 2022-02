Lagvenninnene om Tandrevold: – Veldig trist

Mandag morgen norsk tid kom beskjeden om at Ingrid Landmark Tandrevold reiser hjem fra OL etter kollapsen under søndagens jaktstart.

Lagvenninnene fikk beskjeden en liten time før de møtte pressen forbindelse med OL-stafetten.

– Det var en veldig trist nyhet vi våknet til i dag. Det er selvfølgelig veldig, veldig trist og kjedelig for Ingrid. Jeg tror også det er et smart valg, men det er skikkelig trist, sier Tiril Eckhoff.

– Det var ikke gøy i det hele tatt. Det er på en måte vondt, for du skjønner at her er det noe vi ikke har kontroll over. Helse er kanskje det aller viktigste, sier Eckhoff om Tandrevolds kollaps søndag.

Tandrevold gikk mot bronse før hun gikk seg tom i løypen søndag. Eckhoff ble den som vant bronsen, mens Marte Olsbu Røiseland tok gullet. Men gleden over medaljer havnet i skyggen av at lagvenninnen ikke hadde det bra.

– Det ble litt spesielt, det var på en måte ikke så mye man kunne gjøre. Ingrid fikk veldig god hjelp fra Lars (Kolsrud, lege) og støtteapparatet ellers. Så det eneste man kan gjøre er å gi henne en klem og en klapp på skulderen. Det viktigste er at det går bra med Ingrid, det er det aller viktigste her, understreker Røiseland.

Hun fikk ikke med seg hva som hadde skjedd med Tandrevold før hun så lagvenninnen i mål.

– Først var jeg veldig glad når jeg så Tiril som tok OL-medalje, og så ser jeg Ingrid komme og det var ikke noen god opplevelse i det hele tatt å se at en lagvenninne sliter og faller om i målområdet. Men jeg var veldig glad for at vi hadde lege raskt til stede, og da visste jeg at hun var i gode hender.

Fikk blomster av herrelandslaget

Landslagstrener Sverre Waaler Kaas beskriver søndagens hendelse som tøff for laget.

– Det var en veldig spesiell dag i går der vi var veldig stolt over jentene våre som gjorde det kjempebra og tok to medaljer. Så legger dette en liten skygge over det, og det er litt tøft for oss på begge måter. For vi er veldig stolte og fornøyd med løpet, og så får vi den beskjeden i tillegg, forteller Kaas og utdyper:

– Når vi ser det, er det veldig tøft for oss at en utøver sliter med å komme over målstreken og må ha hjelp etterpå. Det viktigste for oss er å kunne støtte henne etterpå og være sikre på at alt går bra. Selvfølgelig også være stolte av det de andre har klart samtidig. Vi prøver å støtte Ingrid og de andre jentene, og bygge opp igjen til det som skjer videre.

Tandrevold selv forteller om støtte fra hele skiskytterleiren.

– Resten av laget fikk beskjed om det for en snau time siden, og jeg må bare si at jeg virkelig har verdens beste lagkamerater rundt meg. I dag er det jo Valentines day, og guttelaget dro ned på blomsterbutikken og kjøpte en stor bukett til meg. Jeg fikk en koronavennlig god klem av de andre på laget, så det setter jeg veldig, veldig pris på, forteller en preget Tandrevold.

Knotten inn på laget

I Tandrevolds fravær kommer Karoline Knotten inn på stafettlaget. Den avgjørelsen ble tatt like før pressekonferansen mandag morgen. Dermed består Norges stafettlag av Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Ida Lien og Karoline Knotten.

– Jeg tror det blir veldig bra. Vi er et sterkt lag og hvis vi har det gøy der ute, tror jeg det kan bli veldig, veldig bra, sier Eckhoff.

Det er Røiseland enig i.

– Det var en veldig trist beskjed å våkne til i dag at Ingrid skal hjem, men nå har vi noen dager til å prøve å mobilisere og fokusere på stafetten som kommer. Jeg håper og tror at alle på laget er klare når den tid kommer.

– Det var et tøft valg og det ble diskusjoner frem og tilbake, men vi måtte ta et raskt valg i og med at vi skulle hit. Vi føler at Karoline har gått mange gode stafetter og Emilie (Kalkenberg) har gått mange gode stafetter, men vi hadde en følelse på at Karoline var det rette valget denne gangen. Selv om det er tøft for Emilie, følte vi det var en god løsning for å få mest mulig ut av stafetten, sier landslagstrener Kaas.