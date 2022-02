Trodde OL-drømmen skulle ryke: – Det var på håret

Saken oppdateres!

– Det er veldig hyggelig å være her. Det har jeg gledet meg til. Jeg trodde ikke helt på det en periode, men jeg ga aldri opp håpet, sier Hegstad Krüger til TV 2 etter at han har gjennomført en trening under nydelige vinterforhold.

Det har vært noen rare uker for langrennsløperen etter at han testet positivt for korona under treningsoppholdet i Seiser Alm. Det var lenge svært usikkert om gullvinneren fra 2018 kom til å rekke mesterskapet.

– Det har gått litt i bølgedaler. Jeg ville ikke gi opp, men var innstilt på at det ikke ville gå. Men det gikk bedre og jeg hadde fine verdier, men så gikk det litt tilbake igjen. Den siste uken har vært bra og ting har gått riktig vei. Men det var på håret tror jeg.

Turist gir Northug spurt-sjokk

28-åringen melder seg klar til mesterskapets femmil. Den går lørdag. Men formen er et usikkerhetsmoment.

– Jeg er selvsagt litt usikker på den. Jeg har kommet godt i gang igjen og har trent normalt en stund. Følelsesmessig kjennes det bra ut. Jeg håper formen er bra, selv om oppladningen ikke har vært som ønsket. Men jeg har ambisjoner når jeg stiller til start.

– Jeg har ikke gitt opp drømmen om medalje, sier Hegstad Krüger, som også har fått med seg at mange har fått de tungt i de harde løypene.

– Jeg skjønner at folk blir slitne her. Det er tøffe løyper. Høyt er det også. Men det passer meg bra om jeg er i form.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er storfornøyd med å ha et av sine sterkeste kort på plass.

– Jeg er superhappy med det. Jeg er sjeleglad for å ha ham her. Det har hengt i en tynn tråd lenge. Så banker vi bordet for at alt går bra, sier han til TV 2.

Simen Hegstad Krüger og trener Eirik Myhr Nossum under mandagens trening i OL-løypene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Og treneren er klar på at Hegstad Krüger er en medaljekandidat.

– Han har gått to skøyterenn i år og vunnet begge to. Om formen er sånn som vi håper, så bør han kjempe om medalje.