Storbrann ved restaurant i Stockholm truet Nordiska museet

Det var på restauranten Josefina, som ligger like ved museet på Djurgården sentralt i Stockholm, at det brøt ut en kraftig brann like før klokka 2.30.

Brannvesenet jobbet på spreng i flere timer før den ble slukket.

– Brannen er veldig kraftig, og vinden går rett mot Nordiska museet, så det er en veldig vanskelig situasjon akkurat nå, sa Tommy Wållberg ved Räddningstjänsten i Stockholm til TT.

Brannen var synlig så langt unna som i Södermalm og var så kraftig at røykdykkere ikke kunne ta seg inn for å lete etter eventuelle skadde eller døde.

– Vi tror ikke at restauranten var åpen søndag kveld, så det er forhåpentligvis ingen der. Faren er altfor stor for å kunne gå inn, sa Wållberg.