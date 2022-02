Tandrevold går ikke flere renn i OL: – Hjertet mitt er knust

En gråtkvalt Tandrevold møtte mandag morgen opp i pressesonen etter jaktstarten etter at Kolsrud hadde anbefalt henne om å prioritere å komme til hektene.

Der informerte de om at hun kommer til å reise hjem så snart som mulig.

– Det er bestemt at jeg ikke får lov til å gå flere distanser i OL. Det er gjort av helsemessige årsaker. Jeg reiser hjem til Norge ved første mulighet og kommer ikke til å stille på stafett eller fellesstart, sier Tandrevold.

– Jeg er selvfølgelig veldig lei meg. Hjertet mitt er knust, sier hun.

25-åringen var synlig preget da hun fortalte om søndagens kollaps.

– Det er klart at konkurransehodet mitt aller helst ønsker å gå skirenn, sier Tandrevold før gråten tar henne.

– Jeg hadde en av mine beste dager på jobben til den plutselig var den verste. Jeg følte at jeg kjempet alt jeg kunne, men så vidt klarte å flytte beina fremover. Det er klart det er fortvilende når det er 200 meter igjen til mål, og du tenker at du må bryte, forteller hun.

– Vil ha henne bra igjen

Det var landslagslege Lars Kolsrud som bestemte at skiskytteren ikke får gå flere renn i OL, etter hennes andre kollaps.

– Når hun ble så fortumlet som hun ble, da ønsker vi ikke å ta noen sjanser. Vi vil ha henne bra igjen, vi vil ha henne hjem og få undersøkt henne ordentlig, sier Kolsrud.

Han forklarer hvorfor han ikke vil la Tandrevold stille til start;

– Det finnes noe hjertemedisinske ting som spesielt for toppidrettsutøvere når de tar seg helt ut. Å sende henne ut i konkurranse vil være feil. Vi vil ha henne undersøkt ordentlig. Jeg undersøkte henne i går og da var hun mye bedre, i dag tidlig hadde hun stått opp vært ute og handlet, jeg var veldig glad for å se den gamle Ingrid tilbake, sier legen, og legger til:

– Her er kulde, høyde, tungt føre og OL, det er det vi ønsker å begrense og ikke utsette henne for før vi har undersøkt henne ordentlig. Når det har skjedd to ganger på rad her, og at hun ble så fortumlet som hun ble, da ønsker vi ikke å ta noen sjanser. Vi vil ha henne bra igjen, vi vil ha henne hjem og få undersøkt henne ordentlig, sier Kolsrud.

Takket for støtten

Det var en fullstendig tom og utslitt Ingrid Landmark Tandrevold som kom i mål etter jaktstarten. 25-åringen måtte bæres ut av målområdet og det var en stund usikkert på hvordan det gikk med henne.

Heldigvis kunne Kolsrud ganske raskt informere om at Tandrevold hadde vært bevisst hele tiden.

Søndag kveld la Tandrevold ut et innlegg på Instagram hvor hun takket for alle meldingene hun hadde mottatt etter kollapsen.

– I dag nådde jeg et nytt bunnpunkt. Toppidrett føles ikke alltid rettferdig, synes jeg. Tusen takk for alle meldingene jeg har fått. Dere er de beste. Jeg kjemper videre, skrev hun på Instagram.

I januar i fjor måtte Tandrevold gi seg under et verdenscuprenn i Oberhof. Den gangen fikk hun hjerteflimmer på vei ut av matten etter siste skyting.