Overbevisende Viking-seier i USA – to mål av Kabran

Viking kjørte over MLS-klubben Real Salt Lake og vant 4-1 i en treningskamp i Portland natt til mandag norsk tid. Kevin Kabran imponerte med to mål.

Siddisene kom raskt ut fra startblokkene og tok ledelsen allerede etter åtte minutter ved nysigneringen Niklas Sandberg.

Kabran ankom Stavanger før sist sesong, men scoret bare tre mål på 28 kamper for Viking i Eliteserien i fjor. Mot Real Salt Lake scoret han to mål etter at det amerikanske laget hadde utlignet like etter pause.

Først avsluttet han sikkert i mål etter pasning fra Sondre Bjørshol og noen minutter senere satte han et nytt fint skudd i nota etter fine kombinasjoner fra Viking.

Sondre Auklend fastsatte sluttresultatet til 4-1, i den første kampen for Viking i Portland Pre Season Trophy-turneringen i USA.

Siddisenes neste kamp i turneringen er natt til torsdag norsk tid. Da møter Viking turneringsverten Portland Timbers. Turneringen avsluttes med et møte mot Minnesota United lørdag kveld norsk tid.

(©NTB)