Klimaendringene slår rot i vinindustrien

De siste årene har verden sett en økning i ekstremvær, og Frankrike er blant landene som har opplevd høye temperaturer. For verdens viktigste vinprodusent har imidlertid det siste året vært spesielt dramatisk.

Frankrike har registrert sin minste innhøsting på over 60 år – man må tilbake til 1957 for å finne et dårligere år for vinbøndene.

Effektene av klimaendringene berører nesten alle vindistriktene hvor de produserer alt fra tørr hvitvin og fruktig rødvin til boblende champagne.

Med dette risikerer de å tape mer enn to billioner dollar, hvilket tilsvarer over 17.7 billioner norsk kroner.

Det var nyhetskanalen CBS News som først omtalte saken.

– Første gang i historien

Vinprodusenten Piot-Sevellano i vinregionen Champagne har gått gjennom ti generasjoner, og overlevd både den franske revolusjon og andre verdenskrig. Likevel ble 2021 deres verste år noensinne

– Vi mistet 90 prosent av avlingene, sier vingårdens eier Christine Sevillano til nyhetskanalen.

Vanligvis produserer de mellom 40.000 og 50.000 flasker med champagne i året, men etter fjorårets rekordlave innhøsting vil ikke verdensmarkedet se en eneste flaske stemplet med årgangen 2021.

HISTORISK DÅRLIG ÅR: Innhøsting i vindistriktet Champagne i 2020. Ekstremværet året etter fikk alvorlige konsekvenser for en rekke vinprodusenter i hele Frankrike. Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

– Det er den første gangen i historien til min vingård at vi ikke lager champagne, sier Sevillano.

Hardt rammet

De høye temperaturene ødela avlingene for store deler av vinregionen Champagne, som er det eneste stedet i verden hvor de har rett til å kalle den musserende vinen som produseres for Champagne.

– Det regnet vanligvis to eller tre ganger i måneden. Til og med min far sa at han ikke har sett lignende gjennom sin karriere, sier Sevillano.

Den verste perioden kom i sommermånedene juni og juli, da ekstremværet førte til et mer ødeleggende sopputbrudd enn vanlig.

– Når druene er forurenset tørker frukten ut, og etterpå kan vi ikke bruke den fordi det ikke er noe saft, sier Sevillano.