Inviterer Biden til Ukraina

Under telefonsamtale søndag inviterte Ukrainas president Volodymyr Zelensky USAs president Joe Biden til å besøke Ukraina, ifølge Reuters.

– Jeg er overbevist om at din ankomst til Kiev, i løpet av de kommende dagene, er avgjørende for å stabilisere situasjonen. Det vil være et kraftig signal og bidra til deeskalering, skriver Zelenskys presidentkontor i en uttalelse.

Saken oppdateres!