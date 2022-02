De Jong reddet uavgjort på overtid i intenst byderby

Innbytter Luuk de Jong steg til værs og sikret ett poeng for Barcelona.

Espanyol - Barcelona 2-2

Barcelona har hatt god kontroll på sin nabo de seneste årene.

Siden Espanyol sist vant derbyet tilbake i 2009, har Barcelona vunnet 18 av de siste 23 kampene.

Søndag så de lenge ut til å bryte den rekken. Men en scoring dypt inn i tilleggstiden, gjorde at «lillebror» nok en gang ble nummeret for små.

Barcelona åpnet oppskriftsmessig da Pedri satte inn 1-0 etter minuttet spilt.

Likevel slet bortelaget med å følge opp drømmestarten. Like før pause sendte Sergi Darder lagene like langt, med et lekkert langskudd.

Ti minutter ut i andreomgang trodde Gavi og Barcelona at de var tilbake i føringen. Reprisen viste at Frenkie de Jong var i offside i forkant av målet.

Vondt skulle bli til verre for bortelaget, da Raul de Tomas satte inn 2-1 like etterpå.

På overtid ble det meget amper stemning mellom Nico Melamed og Gerard Pique. Begge fikk sine andre gule etter å ha knuffet med hverandre.

Espanyol så ut til å holde ut, men i det siste overtidsminuttet headet Luuk de Jong inn utligningen. Kampen endte 2-2.