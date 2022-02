Ruud brøt ny barriere - vant Argentina Open for andre gang

Casper Ruud fikk vist frem i veien mot finalen hvorfor han var førsteseedet i turneringen. I finalen mot hjemmefavoritt Diego Schwartzman, eller «El Peque» (den lille) som er kallenavnet, fikk nordmannen det imidlertid noe tøffere.

Etter et skuffende første sett mot argentineren som er rangert som nummer 15 i verden, viste Ruud hvor skapet står i den andre settet. Dermed sto det 1-1 etter to sett og det hele måtte avgjøres i et tredje sett.

Der var Ruud sterkest og dermed vant 23-åringen Argentina Open for andre gang. Ruud har aldri tidligere vunnet samme turnering to ganger. Dette var også hans syvende tittel.

– Det var mye opp og ned. Det var en god kamp totalt sett. Diego var god i det første settet og jeg slet med viktige poeng. Vi begge er nok nervøse. Han spiller på hjemmebane og begge prøver jo egentlig å forsvare en tittel her, sier Casper Ruud i seiersintervjuet med ATP etter finalen.

Ruud viste særlig styrke i forehand-spillet mot argentineren som rekker 170 centimeter over bakken. Nordmannen hadde imidlertid flere enkle feil i løpet av det første settet som sørget for at Schwartzman vant sine servegame.

Mot slutten av det første settet klarte også Schwartzman å bryte et servegame for Ruud. I det avgjørende gamet i første sett gikk også det norske tennisesset i bakken da han skled på grusen. Det ble også symptomatisk for det første settet som Schwartzman vant 7-5.

PÅ TRYNET: Casper Ruud tok telling på tampen av det første settet da han skled på grusen. Det gjorde imidlertid svært lite for Ruud som viste styrke og vant finalen. Foto: JUAN MABROMATA/AFP.

Også i det andre settet hadde Ruud flere muligheter til å bryte Schwartzmans første servegame. Denne gangen klarte den norske 23-åringen å bryte argentineren to ganger og vant til slutt det andre settet komfortabelt 6-2.

TV 2 var i forkant av finalen i kontakt med Ruuds fysiske trener Marcel Da Cruz som er på plass i Buenos Aires. Han sa da at det var godt for Ruud å få startet sesongen. Ikke minst for å teste formen etter det korte skadeavbrekket som kom på starten av året.

– Casper har trent godt og har vist gjennom tøffe kamper nå at formen er god. Det er ikke lett det han gjør med et hjemmepublikum mot seg i hver kamp siden andre runde mot Roberto Carballés Baena, sa Da Cruz.

– Hva sier det deg at Ruud er i finalen i sin første turnering for året?

– Det sier meg at han har et fantastisk konkurransehode. Og at vi har klart å komme oss videre fra en dårlig start på sesongen.

Ruud har fra tidligere av seks titler på ATP-touren. Det på nå ni finaler. Hans aller første turneringsseier kom nettopp på Argentina Open i Buenos Aires i 2020.

Året etterpå vant Schwartzman turneringen på hjemmebane. Møtene mellom de to er det Schwartzman som har kommet best ut av. Før denne finalen hadde de møtt hverandre syv ganger. Av de syv gangene vant argentineren fem. Det skal derimot legges til at Ruud vant to av tre dueller mot argentineren i 2021.