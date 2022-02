Toyota har sittet lenge på gjerdet mens andre bilprodusenter har utviklet og solgt elbiler. Men nå kommer de etter – og første modell er ikke langt unna.

bZ4x heter den og er en ganske kompakt elektrisk SUV. Bilen er på plass i Norge allerede til sommeren. Etter det Broom kjenner til er interessen fra norske kjøpere svært stor.

Akkurat nå er det testkjøring for de aller første journalistene, i området rundt Barcelona i Spania. En av dem som har tatt turen dit er Brooms Mats Brustad. Vi gjør som vi pleier – tar en telefon for å høre hvordan dette går:

Bare fire eksemplarer i Europa

Ring, ring

– Hei, Knut! Du, dette er spesielle greier. Vi nordmenn er de aller første som får kjøre denne bilen. Toyota stiller med håndbygde prototyper, det finnes bare fire eksemplarer i Europa. Før vi la ut på kjøring, ble vi bedt om å ta det rolig og være forsiktige med bilene. Men her kan det virke som noen ikke helt har snakket sammen. For i dag har vi vært i en krevende offroadløype. Toyota har rett og slett leid en gård, oppe i fjellene her. Og der har den nye elbilen fått kjørt seg, forteller Mats.

– Og hvordan klarte den det?

– Det kan jeg dessverre ikke si noe om nå. Det er nemlig sperrefrist på kjøreinntrykk og mye annet rundt bilen, til 24. februar. Det har nok mye å gjøre med at vi nordmenn er så tidlig ute. Poenget er at journalister fra andre markeder også skal få komme hit, før vi kan publisere tester. Men jeg kan vel ta sjansen på å si at jeg i alle fall ikke har satt meg fast, sier Mats.

Her fikk vi møte Toyotas elbil i Belgia, før jul i fjor

Fortsatt tungt kamuflert, men det er ikke veldig lenge til de første eksemplarene er i Norge.

Hel familie av biler

– Godt å høre! Og du har ikke skadet noen av bilene heller?

– He he, nei! Det er med litt ærefrykt man setter seg bak rattet i et kamuflert eksemplar som attpåtil er en prototype. Jeg har fått kjørt mye, både på landevei, motorvei og nå i terrenget. Det er tydelig at Toyota vektlegger offroadegenskapene. bZ4x kommer ellers med både forhjulsdrift og 4x4, det er sistnevnte som gjelder her, forteller Mats.

Firehjulstrekksystemet er i likhet med en god del annet på denne bilen utviklet i samarbeid med Subaru, deres utgave heter Solterra.

Dette er altså Toyotas første modell designet som elbil (BEV). Etter hvert skal vi få en helt familie av bZ-biler – bokstavene står for beyond Zero.

Toyota var Norges mest solgte merke – men bare 32 elbiler

Førermiljøet domineres av en bred og robust midkonsoll.

Utnytte kilowattene optimalt

Den forhjulsdrevne varianten har en elektrisk motor på 204 HK hestekrefter. Akselerasjon fra 0 til 100 km/t tar 7,5 sekunder og topphastigheten er 160 km/t. Modellen med firehjulstrekk har har 217,5 hestekrefter. Topphastigheten er uendret, mens akselerasjonstiden til 100 km/t er redusert til 6,9 sekunder.

Batteripakken er på 71,4 kWt. Med lang erfaring med batterier og hybridteknologi, lover Toyota en drivlinje som skal være svært effektiv og utnytte kilowattene på en optimal måte.

Selv etter ti års kjøring, forventes det at batteriet fremdeles leverer minst 90 prosent av sin opprinnelige ytelse.

Mye tyder på at bZ4x blir en av Norges mest solgte biler i 2022. Ja, kanskje også den mest solgte...

Drar på designmessig

Toyota har ikke endelige rekkeviddetall klare, men lover at utgaven med 4x4 skal klare «minst 410 kilometer», mens samme tall for utgaven med forhjulsdrift er «minst 450 kilometer.»

Bagasjerommet har for øvrig et volum på 452 liter når baksetene er i bruk.

– Det er lett å se at Toyota har bestemt seg for å dra på designmessig når de nå lager elbil. Her er det korte overheng foran og bak, dessuten ganske firkantede og røffe linjer. Særlig hekken skiller seg ut, med en diger takspoiler. Nå er det som du ser mye kamuflasje her, det skal bli spennende å se den helt uten dette, avslutter Mats.

Vi kommer naturligvis tilbake med test og mye mer om bZ4x når sperrefristen er over.

