– Har vært så redd for at han skulle komme hjem med vonde følelser knyttet til OL

TV 2 møter Simonsen hjemme på Ris i Oslo. Hun har ennå ikke landet etter Tarjei Bøs drømmehelg, med bronse på sprinten lørdag og sølv på jaktstarten søndag.

– Jeg kjenner meg litt ordknapp i dag. Dagen i går var helt ekstrem. Det var så mye følelser som hadde samlet seg opp til det punktet, og da jeg skjønte at han kunne ta den bronsen, raknet det helt, beskriver hun.

– Tårene bare rant og rant, og det var bare en så ekstrem lettelse. Jeg har vært så redd for at det ikke skulle gå, og at han skulle komme hjem og ha ganske vonde følelser knyttet opp til OL. Det har bare vært veldig emosjonelt og jeg har kosa meg. Jeg har svevd på en rosa sky de siste timene, egentlig.

I EKSTASE: Gita Simonsen forteller om en tårevåt helg etter at forloveden tok bronse og sølv i OL. Foto: TV 2

Som én av 33-åringens nærmeste støttespillere, vet hun mye om hva som ligger bak medaljene.

– Han har jobba hardt, og alle som kjenner historien hans vet at han har hatt en del motgang. Det er jo tøft å se en man er glad i slite eller ikke få til det de drømmer om. Det å se han lykkes og få det ut når det gjelder som mest, gjør meg så stolt og glad.

Selv var stryningen i ekstase etter å ha tatt sin andre medalje i Beijing-OL.

– Det er helt fantastisk! Det var dette jeg håpte. Drømmen var å få ut den beste versjonen av Tarjei. Det har jeg slitt med før, men nå klarte jeg det. Jeg klarte å få blinkene ned, og medaljene i lommen. Det var akkurat det jeg trengte for at karrieren skulle være komplett, sa Bø til TV 2 etter rennet.

Forloveden deler fra samtalen paret hadde etter rennet.

– I dag var han ganske overrasket egentlig. Han følte selv at det var et sliterenn, skikkelig tøffe forhold og han skjønte ikke at det kunne bli medalje før han suste forbi Lukas Hoffer og Eduard Latypov opp der. I dag var han bare ordentlig glad. I går hadde vi de sterke følelsene og grein og i dag var det bare: «Jess, det gikk». Helt sjukt.

Og planen er allerede spikret for feiringa når den fremtidige ektemannen kommer hjem.

– Han sa at det første han ville ha, var sushi. Så vi skal bestille noe deilig sushi og kanskje poppe en flaske. Slappe av i sofaen og se på noe deilig avslappende tull på tv, sier hun med et smil.