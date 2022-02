Ukrainas president skal snakke med Biden

Ukrainske myndigheter opplyser i en uttalelse i sosiale medier at de to presidentene skal snakke sammen senere søndag, uten å angi et konkret tidspunkt for samtalen. Ifølge CNN skal samtalen finne sted klokka 16.45, norsk tid.

De to skal diskutere sikkerhetssituasjonen og de pågående diplomatiske forsøkene på nedtrapping, heter det i uttalelsen.

Møtet skjer dagen etter at Biden snakket med Russlands president Vladimir Putin i en timelang telefonsamtale. Samtalen skal ikke ha resultert i noen konkrete gjennombrudd, men de to ble enige om å fortsette dialogen.

USA gikk før helgen ut med en advarsel om at russerne nå har samlet tilstrekkelige styrker ved den ukrainske grensen for å kunne starte en offensiv «når som helst».



Russland har gjentatte ganger avvist planene om å invadere Ukraina. Den siste tiden har det foregått hektisk diplomati rundt om i Europa for å dempe spenningsnivået rundt Ukraina.