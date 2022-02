Henrich (26) så den døde mannen på isen: – Helt forferdelig

Søndag formiddag ble daglig leder Henrich Cilla (26) på restauranten Villa Sandvigen i Nordre Follo oppringt av kjøkkensjefen sin, som fortalte at Gamle Mossevei like ved restauranten var sperret av politiet.

– Jeg tenkte først at det måtte ha skjedd en ulykke, sier Cilla til TV 2.

Men det skulle vise seg å være mye verre enn det.

Ikke lenge etter banket det bestemt på Cillas dør.

– Det var politiet. De fortalte at en person var funnet omkommet på isen noen hundre meter fra restauranten. Jeg ble helt satt ut, sier restaurantsjefen.

Så mannen død på isen

Han gikk da opp i andre etasje og så selv den døde personen ligge på isen.

– Han lå på ryggen på isen i bare bokseren. Det var ikke noe hyggelig å se slikt, men blir jo preget. Jeg tenker på både mannen og hans etterlatte, sier Cilla.

Restauranten har flere overvåkningskameraer, Cilla sjekket disse og informerte politiet.

ETTERFORSKER: Kriminalteknikere er i gang med tekniske undersøkelser ved Gjersjøen. Foto: Frode Sunde/ TV 2

– Man ser på bildene at han har gått rundt her, sier han.

Det er også tydelige blodspor rundt restauranten og ned mot isen på Gjersjøen.

Blodspor på rekkverk

Cilla peker på de tydelige blodsporene på det hvite rekkverket på gangbroen som ligger mellom restauranten hans og Gjersjøen.

BLODSPOR: Det er tydelige blodspor på rekkverket på en gangbro ved Gjersjøen. Foto: Ane Rostad Stokholm/ TV 2

– Han må ha gått her i natt når vi alle sov. Det er trist at han har gått her så lettkledd og frosset. Jeg er lei meg for at vi ikke så han og kunne hjelpe, sier Cilla og kikker utover en islagte sjøen.

Etter at kriminalteknikere var ferdige med tekniske undersøkelser ute på isen, ble den avdøde mannen fraktet bort og kjørt av gårde i begravelsesbil.

Mistenkelig

Selv om det fortsatt pågår kriminaltekniske undersøkelser like ved restauranten, holder Villa Sandvigen dørene åpne som vanlig.

– Mange har reservert hos oss flere måneder i forveien. Vi holder åpent, men jobber selvsagt med å ivareta personalet og gjestene på best mulig måte, sier Cilla.

Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

Politiets innsatsleder, Anders Strømsæther.

De ønsker ikke gå ut med nærmere opplysninger om den avdøde mannen, eller i detaljer om hvorfor de vurderer dødsfallet som mistenkelig.

Den avdødes identitet er fortsatt ikke kjent.

– Vi vet ennå ikke hvem han er, sier politiets innsatsleder Anders Strømsæther til TV 2.

Siden mannen ikke er identifisert ennå, er heller ikke pårørende varslet.

Ukjent identitet

– Den avdøde er sendt til obduksjon blant annet for å fastslå identitet, sier operasjonsleder Jan André Delbeck i Øst politidistrikt.

Politiet opplyser ved 17.30-tiden at teknisk og taktisk etterforskning pågår fortsatt. De har også gjennomført rundspørring i området.

– I tillegg holder vi på med oppfølging av digitale spor, deriblant gjennomgang av en overvåkningsvideo, sier Delbeck.

– Vet dere nå hva som er årsaken til dødsfallet?

– Nei, vi kan ikke si om det er styrket eller svekket mistanke om det ligger en kriminell handling bak dødsfallet, sier operasjonslederen.