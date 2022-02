Conte ber fansen dempe forventningene: – Alle må innse at noe har endret seg

Tottenham-manager Antonio Conte ber fansen legge Champions League-drømmen på is og konsentrere seg om å løfte frem laget.

Tottenham-Wolverhampton 0-2

Tottenham gikk på sitt tredje strake Premier League etter å ha tapt 0-2 hjemme mot Wolverhampton søndag.

Det var tredje Premier League-tap på rad for Antonio Contes menn, som tapte 2-3 hjemme mot Southampton i forrige runde.

Med tre poeng melder Wolves se på i kampen om den viktige fjerdeplassen. Ulvene passerte Tottenham, og ligger nå bare tre poeng bak West Ham og Manchester United med en kamp mindre spilt.

– Vi kan fortsatt forbedre oss og klatre høyere på tabellen, sier Raúl Jiménez, som scoret kampens første mål.

Han legger ikke skjul på at ambisjonen er europacupspill.

– Vi drømmer stort. Vi har kvalitetene og vi har laget, sier meksikaneren.

– Noe har endret seg



Tottenham er nå nede på en åttendeplass, og manager Antonio Conte ber nå fansen om å dempe forventningene.

– Det er mye å gjøre, det er ikke lett, omgivelsene er vant til å spille for fjerdeplass og Champions League, men nå tror jeg alle må innse at noe kanskje har endret seg sammenlignet med fortiden. Vi må forsøke å jobbe og bygge på nytt. Vi må vite dette og gjenta det. Jeg sier det jeg tenker, og jeg gjør alt for å forbedre situasjonen med spillerne, sier Conte.

Nå ber ham fansen om å gi spillerne kjærligheten de trenger for å løfte seg.

– Det er viktig å kjenne situasjonen, for ellers kan våre fans bli skuffet. I stedet må de forsøke å skyve oss frem og støtte oss – disse spillerne trenger å føle den riktige atmosfæren, og ikke presset om et mål som man i dette øyeblikket ikke kan tenke på. Det er min evaluering, fastslår italieneren.

Marerittstart

Allerede etter seks minutter kunne gjestene juble i Nord-London. Hugo Lloris måtte gi retur på en en suser fra Ruben Neves. Ballen gikk rett til Leander Dendoncker, som fyrte av på volley og tvang frem nok en god retning.

Men når også den returen gikk rett i beina på en Wolves-spiller, var det slutt på moroa. Raúl Jiménez dundret inn 1-0.

Klønet det til

Etter 18 minutter satt den igjen for de gjestende ulvene. En elendig pasning fra Lloris og en svak klarering, gjorde at Wolves fikk alle tiders mulighet.

En avslutning fra Daniel Podence gikk via en Tottenham-spiller og i stolpe. På returen var Dendoncker lynraskt fremme, og belgieren satte inn 2-0 for gjestene.

Den grusomme starten gjorde at Antonio Conte så seg nødt til å ta grep. Allerede før halvtimen var spilt ble Ryan Sessegnon byttet ut, og svenske Dejan Kulusevski kom inn når lagets italienske manager endret formasjon.

Det ble mer fart i Tottenham etter at svensken kom inn, men vertene maktet aldri å få det målet som kunne gitt dem blod på tann i kampen om viktige poeng.