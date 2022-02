Liverpools uventede «målmaskin» sikret seier: – Jeg er overrasket selv!

Burnley 0-1 Liverpool

Se Fabinhos avgjørende scoring øverst!

Søndag startet Mohamed Salah og Sadio Mané sammen for første gang siden stjerneduoen returnerte til Liverpool fra Afrikamesterskapet.

Det var imidlertid en annen «storscorer» som skulle sikre ny Liverpool-seier. Midtbaneankeret Fabinho dukket opp etter hjørnespark og scoret sitt femte mål på sine siste sju Liverpool-kamper.

I høst scoret brasilianeren ett mål for Liverpool, og mer er det kanskje ikke å forvente av en defensiv midtbanespiller. I 2022 kan det virke som at «å score flere mål» sto på listen over nyttårsforsett etter fem mål i alle turneringer siden årsskiftet.

– Jeg er overrasket selv! Jeg prøver å være offensive på dødballer fordi jeg vet at ballen kan komme til meg. Når man scorer er man alltid selvsikker på at ballen vil komme til deg. Jeg var heldig etter at Sadio flikket ballen videre, jeg var på, og jeg scoret det avgjørende målet, sier Fabinho om matchvinnermålet.

Scoringen ble også den eneste i kampen, og Liverpool tok en sliteseier mot Burnley.

– De spilte ikke som et mesterlag på Turf Moor, men mesterlag tar poeng på dårlige dager. På det punktet leverte Liverpool, oppsummerte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker ved full tid.

TAP-IN: Til slutt ble det en enkel oppgave for Fabinho å pirke inn sitt femte mål på sju kamper i alle turneringer. Foto: CARL RECINE

Salah ropte på straffe

Midt i førsteomgangen oppsto en interessant situasjon. Mohamed Salah ble tråkket på i feltet, men spillet gikk videre. Derfra kontret Burnley, og nyervervelsen Wout Weghorst fikk en stor sjanse til å sende vertene foran etter et mønsterangrep, men spissens avslutning var av det elendige slaget.

Etter sjansen tittet VAR på Salah-situasjonen, men straffe ble ikke dømt, til stjernespillerens fortvilelse.

Se situasjonen og døm selv! Blir Salah snytt for straffe her?

På den neste Liverpool-corneren skulle det imidlertid bli nettsus. Sadio Mané stusset innlegget fra Trent Alexander-Arnold videre, før Fabinho dukket opp og sendte Jürgen Klopps menn i ledelsen.

– Ny scoring etter corner! De er fryktinngytende på dødball, Jürgen Klopps mannskap, utbrøt Alsaker ved scoringen.

– Uvant kost for midtbaneankeret, la han til.

Målet var Liverpool ellevte på hjørnespark denne sesongen.

Tett og jevnt

Burnley hadde farligheter i både første- og andreomgang, men klarte aldri å overlist Alisson i Liverpool-buret.

Nærmest etter pause var lynvingen Maxwel Cornet, som skjøt utenfor fra spiss vinkel.

Liverpool kunne punktert kampen, men da Diogo Jota fikk en svak pasning fra Mohamed Salah ble det ikke ny scoring på tampen.

Med seier er Liverpool igjen seks poeng bak Manchester City på toppen av Premier League-tabellen. Burnley forblir sist i den engelske toppdivisjonen.