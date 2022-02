Utelukker ikke nytt narrespill: – Liker å lure motstanderne

Under VM i Pokljuka lurte de norske skiskytterne alle før stafetten. Det er ikke umulig at det skjer igjen.

I forkant av stafetten i VM i Pokljuka i fjor holdt skiskytterne et skikkelig narrespill rundt uttaket.

Under pressetreffet noen timer før laget skulle offentliggjøres fortalte Johannes Thingnes Bø at han skulle gå den siste etappen.

Vetle Sjåstad Christiansen avkreftet nærmest muligheten for at han fikk gå stafetten – seks timer senere ble det klart at han skal gå.

For ett år siden gikk Sturla Holm Lægreid første etappe, Tarjei Bø den andre, Thingnes Bø den tredje, mens Sjåstad Christiansen gikk ankeretappen.

Nå er det ikke spenning rundt hvem som skal gå OL-stafetten tirsdag, men hvem som går hvilken etappe. Nok en gang svarer skiskytterlandslaget velvillig på hvilken plan de har.

– Vi har en plan A for stafetten, og jeg tror ikke vi kan la dagen i dag gjøre noen store utslag på det. Sturla har vel for første gang bare skutt 50 prosent, det har vel ikke skjedd før, egentlig. Men vi må la han få lov til å skyte dårlig én gang, uten at det skal gjøre så mye med vurderingen i forhold til stafett, sier landslagssjef Per Arne Botnan om Lægreids ti bom søndag.

– Jeg er veldig klar, jeg. Første etappe er det jeg liker best, så jeg er veldig, veldig klar for å starte ballet. Jeg har gått noen førsteetapper i stafett og fått det til bra, så der har jeg selvtillit, sier Lægreid selv.

– Liker å lure konkurrentene

Vetle Sjåstad Christiansen, som ble overraskelsesmannen i stafetten for et år siden i VM, tror Holm Lægreid vil slå tilbake på stafetten.

– Sånn historisk sett har vi hatt veldig stor suksess med å kjøre våre to beste menn på de midterste etappene, sånn at de kan få ristet litt fra seg der. Så vet vi hvilke kvaliteter Sturla har på den første etappen, og så har jeg enn så lenge ikke gjort noe særlig på min siste etappe. Jeg har som regel godt ut med et ganske stort utgangspunkt, sier Sjåstad Christiansen som dermed antyder at det blir samme rekkefølge på stafetten som i Pokljuka i 2021.

– Men den gang holdt dere et narrespill i forkant. Skjer det igjen nå?

– Ja, det gjenstår jo å se. Vi skal ta et stafettmøte i kveld, så vi får se. Vi kommer uansett ikke til å røpe noe lag før vi må melde det inn til IBU, sier Sjåstad Christiansen med glimt i øyet.

– Men jeg føler vel litt på meg at det kommer til å bli jevnere her. Vi vet ikke helt hva som møter oss av forhold på tirsdag, men jeg tror det blir en ganske hard kamp om medaljene. Det er en del lag som er ekstra skjerpet her, og vi ser jo at russerne er i kjempeform, Frankrike er som vanlig der oppe, og så vil alltid Sebbe (Sebastian Samuelson) og svenskene ha et ord med i laget. Vi tar ikke noe for gitt.

LEVERTE: Vetle Sjåstad Christiansen leverte til gangs på stafetten i VM i Pokljuka i fjor. Foto: JOE KLAMAR

– Samuelsson har uttalt at om Norge ikke slår Sverige i stafetten, får de ikke komme hjem igjen til Norge, hva tenker du om det?

– Det tror jeg stemmer, svarer Sjåstad Christiansen og ler før han fortsetter:

– Vi får se, vi har hatt Tarjei og Johannes som har prestert veldig bra individuelt, og Sturla og jeg som har vært litt under pari. Men stafett er stafett, og spesielt her i Beijing tror jeg hver distanse lever sitt eget liv. Det kommer litt an på hvem som løser forholdene best. Jeg skal ikke stå her og si at vi garantert slår Sverige, det tør jeg ikke.

– Hvilken etappe skal du gå?

– Vi har gått med meg på siste etappe de fem siste gangene og har vunnet hver gang. Så det ligger jo an til det. Men vi skal ha et møte i kveld, så får vi se om vi finner på noe sprell i år også. Vi liker jo å lure motstanderne våre litt, sier Sjåstad Christiansen.

– Men jeg tror ikke vi skal være så kreative med valgene. Vi får vel kjøre på det vi pleier å vinne med, tenker jeg, fortsetter han med et smil.