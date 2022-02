«En fillesak er i ferd med å overskygge store prestasjoner»

Det er mulig han har helt rett i det. Bortsett fra en håndfull mennesker aner ingen hva som har skjedd i kulissene hos langrennslandslaget i Beijing.

Men for de som har peiling på kommunikasjon, så vet man at hvis man vil ha den «riktige» sannheten fram, så nytter det ikke å hele tiden si at «denne saken tar vi internt».

For i langrennsgale Norge er informasjonsbehovet umettelig. Og når en av løperne går ut og sier at han er dolket i ryggen av ledelsen, så skal det godt gjøres at det ikke blir sannheten.

I alle fall når svaret fra den andre parten er full taushet.

Taushet er nemlig ikke gull. I alle fall ikke under OL når lupen er på alle involverte 24 timer i døgnet.

Og om noen var i tvil. Hvem som skal gå hvilke løp under OL – og hvorfor – er ikke et internt anliggende.

Hvis Espen Bjervig var i tvil før mesterskapet, har han i alle fall lært nå. At hvem som går langrenn for Norge under OL er et nasjonalt anliggende. Spesielt stafetten.

Og begrunnelsen for valgene av løpere er minst like viktige å kommunisere utad som selve uttaket. Ikke minst fordi langrennspublikummet i Norge er over gjennomsnittet kunnskapsrike.

Med det som bakteppe er det heller ingen lett jobb å ta ut riktig langrennslag i Norge.

Bjervig har selv uttalt at han blir stemplet som idiot og tulling nesten uansett hva han gjør. Men med å holde helt kjeft om den sportslige prosessen rundt, så innbyr langrennsledelsen bare til nye spekulasjoner, rykter, og halvsannheter på trykk.

Og det er absolutt ingen tjent med. Aller minst Bjervig og hans lederteam.

Så er det viktig å si én ting.

Det er mange ting innen idretten som faktisk er et internt anliggende. Helseopplysninger, og ting som inngår i den private sfære skal holdes internt. Konflikter som ikke har sportslige konsekvenser like så.

Men det er ikke alltid det er like lurt å legge lokk på uenigheter utad. I alle fall når de første er ute – som i krangelen rundt behandlingen av Emil Iversen.

For en god diskusjon i media kan faktisk være befriende for det interne miljøet. Utøverne leser aviser, og prater med journalister. Både «on og off record». Legger man lokk på dette, så eksploderer det alltid til slutt.

Å møte vanskelige saker med taushet i mediene påvirker derfor utøverne mer enn nødvendig. Det finnes det tusenvis av eksempler på i norsk idrett. Ofte er slike saker starten på prosesser der en trener eller leder til slutt «mister garderoben».

DEBATT: Det har blåst full storm rundt vrakingen og uttaket av Emil Iversen til henholdsvis 15-kilometeren og stafetten. Foto: Fredrik Varfjell

Eller mister tilliten hos utøveren, som det heter på bokmål.

Så da koker det ned til et par enkele spørsmål.

Er det egentlig så farlig, da? Å diskutere hvorfor det var rett å vrake Emil Iversen. Og hvorfor man landet på beslutningen?

Svaret på de spørsmålene gir nesten seg selv.

Men i stedet for å stille seg disse enkle spørsmålene, så har langrennsleiren nå stilt seg i en posisjon der en fillesak er i ferd med å overskygge store olympiske prestasjoner.

Og det framstår bare dumt, trist, og svært unødvendig for alle.