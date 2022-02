Disse bisarre koronatiltakene hadde du kanskje glemt

Etter andre gjenåpning er det lov å håpe på at hverdagen kan bli normal igjen. Men da er det fort gjort å glemme hvilken hverdag vi har levd i de siste to årene.

Endelig kan vi gå tilbake til en tilnærmet normal hverdag uten munnbind, avstand og karantene. Bak oss ligger snart to år med unntakstilstand, og med dem en rekke restriksjoner.

TV 2 har laget en oversikt over noen av reglene, som du kanskje har glemt at du måtte følge.

Fengselsstraff for hyttetur

Da regjeringen stengte landet den 12. mars, ba de også nordmenn om ikke å dra på hytta dersom den lå utenfor kommunen du bodde i.

For få lyttet til anbefalingen, og regjeringen gjorde det dermed forbudt å dra på hytta.

Det satte sinnene i kok hos mange hytteeiere. Men dersom de valgte å bryte regelen risikerte de 15.000 kroner i bot, eller fengsel i 10 dager. Forbudet ble begrunnet i at hyttekommunene ikke hadde kapasitet til å gi helsehjelp til alle dersom hyttefolket ble syke.

Hytteforbudet varte i en måned.

Vinmonopolet stenger

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen Delta i Nordre Follo, innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner. Et av tiltakene er at Vinmonopolet stenger.

Det gjorde at flere kunder strømmet til Vinmonopol-utsalgene i kommunene rundt Oslo. Flere av dem tok turen fra hovedstaden, hvor polene da var stengt.

VENTING: Kundene ventet i kø utenfor Vinmonopolet på Bekkestua. Foto: Jil Yngland/NTB

Men nedstengingen varte ikke lenge. Kun én dag etter at flere titalls vinmonopol måtte stenge, ble de åpnet igjen. Begrunnelsen var blant annet at de ville redusere reising ut av kommunene.

– Helsedirektoratet har også vist til at rask innstramming av tilgjengelighet av alkohol, ved stenging av vinmonopolet, kan utsette personer med alkoholavhengighet for alvorlig helserisiko, sa Bent Høie på en pressekonferanse samme dag.

Daglige pressekonferanser

Og nettopp pressekonferanser har det vært mange av de siste årene. Erna Solberg og Bent Høie ble fast inventar i stua for mange da de stengte landet.

Alle hverdager fra 12. mars til 8. mai stilte regjeringen opp på pressekonferanser.

Til sammen hadde regjeringen 42 daglige pressekonferanser på under tre måneder.

Alle hverdager disse tre månedene fortalte regjeringen og helsemyndighetene oss hva vi skulle gjøre, ikke gjøre og hvordan koronasituasjonen var her til lands.

Skjenkestopp i et halvt år

Nasjonalt har Norge hatt skjenkestopp tre ganger. Men mange kommuner har utenom dette innført lokal skjenkestopp.

Innbyggerne som måtte gå lengst uten noen mulighet for å kjøpe seg en pils ute, var Oslo-borgerne.

I seks måneder og 16 dager var det full skjenkestopp i hovedstaden.

Ikke lov med flere enn to på besøk

I både Oslo og Bergen har det til tider vært ulovlig å ha besøk av mer enn to personer. Ellers i landet har det også vært anbefalinger om det samme.

Men som familie på fem i Bergen, var reglene enda strengere. På et tidspunkt fikk man ikke være samlet flere enn fem i et hjem, inkludert husstandsmedlemmene.