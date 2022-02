VM-kongen var den dårligste av alle på jaktstarten

Av alle 58 skiskyttere som stilte til start på OL-jaktstarten i skiskyting var Sturla Holm Lægreid verst på standplass.

Han traff bare på ti av 20 skudd.

– Jeg har vel aldri gått et renn med så mange bom. Det var vanskelig på standplass i dag. Jeg fikk ikke til det jeg ønsket. Det var jo noen som skjøt bra, så det var vel mulig. Når man bommer fem ganger på liggende, er det bare å kaste inn håndkleet. Det var kjedelig, fordi jeg følte meg pigg i kroppen, sier Lægreid til TV 2.

Se sprekken til Johannes Thingnes bø på standplass i videovinduet øverst!

– Jeg feilberegner vinden. Jeg skrudde tre til venstre, men burde skrudd åtte. Det var en dårlig vurdering. Det var vanskelig å vite at man skulle skru så mye.

VM-KONGE: Her poserer Sturla Holm Lægreid med de fire gullmedaljene han tok under VM i Pokljuka for et år siden. Foto: Primoz Lovric

Forrige sesong var et eventyr for Holm Lægreid. I VM tok han fire gull, hvor to av dem var individuelle. På idrettsgallaen ble han kåret til årets gjennombrudd.

I verdenscupen har treffprosenten vært på rundt 90.

Nå var han altså dårligst på standplass. Holm Lægreid har ikke fått det til å stemme i OL.

– Jeg skal prøve å gjøre de riktige tingene til stafetten og fellesstarten, sier han.

– Hadde jeg visst det selv, hadde jeg rettet opp i det. Jeg får sette meg ned og snakke med trenerne, og se hvor skoene trykker, fortsetter Lægreid.

Nå håper han det snur før stafetten og fellesstarten neste helg.

– Jeg vet hva jeg er god for. Jeg hadde håpet å få ut potensialet mitt i minst ett løp i OL. Det er små marginer, og det kan snu fort. Jeg graver meg ikke veldig dypt ned.

– Dårligste noen gang

Skytetrener Siegfried Mazet mener den gode fjorårssesongen spiller inn.

– Det er vanskelig i år med skytingen på grunn av at han var så god på standplass i fjor. I år er det vanskeligere på grunn av at han henter gode resultater, men kanskje har glemt litt hvordan det er på standplass. Han har kanskje fokusert mer på resultater enn å skyte bra. Vi må ta en prat før stafetten, sier Mazet.

Landslagssjef Per Arne Botnan tror det er det dårligste Lægreid har gjort noen gang.

– Jeg tror det er han som gremmes mest. Han vil nok bare glemme det. Det er uvanlig kost fra den karen med ti bom, sier landslagssjef Per Arne Botnan til TV 2.

Og fortsetter:

– Sammenlignet med i fjor, er ikke denne sesongen så bra. Man isolert sett har sesongen hans egentlig vært bra med mange gode prestasjoner. Man blir litt blendet over hvor god han var i fjor. Det er hans første OL. Det kan hende det gjør sitt, sier Botnan.

– Kan dette påvirke stafettuttaket?

– Vi har hatt en plan a der. Det er ingenting som rokker ved det foreløpig. Om en går ett dårlig løp, skal ikke det ødelegge de prestasjonene vi har hatt på stafett tidligere.

Utfordrende skyteforhold

Det var ikke bare Sturla Holm Lægreid som slet på standplass. Johannes Thingnes Bø vant gårsdagens sprint, men bommet sju ganger og endte på femteplass.

– Jeg startet bra, men så går alt feil. Jeg mistet litt fart i sporet og bommet litt. Det var dessverre ikke min dag, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

For Vetle Sjaastad Christiansen gikk det bedre med skytingen. Han bommet tre ganger.

– Det var relativt fint på innskyting, så vi hadde forventet en roligere dag enn det ble. Det ble helt ellevilt. Det må ha skjedd noe på vei inn på den første skytingen. Jeg så nesten ikke blinken, fordi det virvlet opp mye nysnø, sier Christiansen.

– Jeg kjente at det gikk mye tid på standplass. Kanskje det var derfor jeg klarte å skyte såpass greit som jeg gjorde. Det var en utfordrende dag i Zhangjiakou, fortsetter han.

SVIKTET: Med totalt fem bom på stående skyting skjøt Johannes Thingnes Bø seg bort fra medaljekampen. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Om det høye antallet strafferunder for Lægreid, sier Christiansen dette:

– Han er jo verdens beste skiskytter, så det sier noe om hvor fort det kan snu og hvor små marginer det er. På en dag som i dag, ønsker vi som kommer bak å ta inn så mange sekunder som mulig. Da tar man kanskje en litt større risiko. Da kan det bli litt mange bom.

Christiansen drar lattermildt en parallell mellom Lægreid, som han kaller en «Skyte-gud» og karakteren Thor fra filmen Avengers End Game.

– Selv guder kan feile. I den filmen drikker Thor øl og har blitt ganske røslig. Det er et godt bilde på at selv de aller beste kan gå på en smell, flirer han.