TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er rystet over kommunikasjonen til langrennsledelsen under OL. Han mener de er både arrogante og truende i tonen.

Det har til tider stormet rundt langrennsleiren i OL. Forberedelser i høyden, flere skuffende resultater og bråket rundt vraking og uttak av Emil Iversen er noen av stikkordene.

Langrennsledelsen har måtte svare for seg på flere områder. TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad er overhodet ikke imponert over fremtoningen har vært i media.

– Det som har sjokkert meg mest er kommunikasjonen deres under OL.

Han utdyper.

– Jeg skjønner at jobben er krevende, men maken til arroganse i uttalelsene til langrennsledelsen. De idiotstempler alle som mener noe om langrenn. Det er ovenfra og ned-holdninger jeg aldri har opplevd maken til. De er nærmest truende i kommunikasjonen, sier han.

Han lister opp sju punkter der han mener det har vært bomskudd i langrennsledelsens kommunikasjon før og under OL:

– De evner ikke å ta til seg kritikk uten å gå i forsvarsposisjon og samtidig gå til angrep på kritiske røster. De omtaler langrennseksperter som «såkalte eksperter», gir uttrykk for at folk ikke har peiling på det de snakker om, idioterklærer aller kritikerne, lar seg hisse opp over at det skapes ekstraarbeid og så videre, sier Skinstad.

– Videre slenger de med leppa om egne utøvere, skaper interne stridigheter og opptrer uryddig i forbindelse med uttak, fortsetter langrennseksperten.

– Holdningsproblem

«HOLDNINGSPROBLEM»: Petter Skinstad syns lite om kommunikasjonen til kvinnetrener Ole Morten Iversen (t.v) og herretrener Eirik Myhr Nossum under OL. Foto: Terje Pedersen

Han mener spesielt langrennssjef Espen Bjervig og kvinnetrener Ole Morten Iversen har opptrådd arrogant i media. Samtidig mener han herrenes trener, Eirik Myhr Nossum, har opptrådt uryddig.

– Jeg syns det er et holdningsproblem hos hele ledelsen. De har uttalt seg meget klønete. Det gjelder Nossum, Iversen og Bjervig. Jeg har ikke hørt noen andre trenere, medieansvarlige eller smørere si noe dumt.

De siste årene har den dalende interessen for langrenn vært heftig debattert. Derfor ønsker Skinstad en helt annen holdning fra lederne.

– Det er vanvittig bra med engasjementet rundt langrenn nå, og det må settes pris på. Da må det håndteres på en helt annen måte. De blir sure om folk mener noe om langrenn, og mener det skaper ekstra jobb. Det er engasjementet som gjør at de har en jobb i det hele tatt, sier Skinstad.

RYSTET: TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad kaller kommunikasjonen fra langrennsledelsen «bedriten». Foto: Olof Andersson/tv 2

– Kunne vært kommunisert klokere

Langrennssjef Espen Bjervig innrømmer at han kunne ha ordlagt seg annerledes. Nå inviterer han til samtaler.

– Det er sikkert flere av mine uttalelser som kunne vært kommunisert på en klokere måte. Vi i norsk langrenn setter pris på alt engasjement, og vi ønsker gjerne dialog med alle kommentatorer i media som har innsikt og interesse for nasjonalidretten. Vi inviterer derfor til lunsj og meningsutveksling i forbindelse med verdenscuprennene i Holmenkollen og håper vi sees der i koronavennlige omgivelser, sier han til TV 2.

Det setter Skinstad pris på.

– Denne måten å kommunisere på har jeg mye større sansen for. Jeg hadde gjerne kommet på lunsj i Kollen, men da er jeg på Vasaloppet. Jeg tar gjerne en prat med Bjervig og co i forbindelse med verdenscupen i Drammen. Jeg er ikke ute etter å ta noen og ønsker kun det beste for norsk langrenn, akkurat som ledelsen i Skiforbundet, men det må være rom for å være uenige. Uten friksjon blir det ingen fremdrift, sier langrennseksperten.

VIL HA DIALOG: Espen Bjervig er klar for meningsutveksling i forbindelse med verdenscuprennene i Holmenkollen. Her jubler han med gullvinner Therese Johaug. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Bjervig slaktet kommentator

Adresseavisas kommentator Birger Løfaldli er blant dem som har kritisert langrennslandslaget under OL.

«Sett utenfra virker det norske landslaget, under Bjervigs ledelse, å være i full oppløsning akkurat nå», skrev Løfaldli i en kommentar.

Til VG svarte Bjervig slik på kritikken.:

– Det er en virkelighet som Birger Løfaldli har skapt hos seg selv. Samarbeidsklimaet mellom Monsen, Nossum og meg har aldri vært noe utfordring i det hele tatt, sier Bjervig til VG.

– Jeg blir litt frustrert over at han (Løfaldli) skaper seg en fiktiv sannhet, og skaper vanvittig mye arbeid for oss med å forklare ting som han synser om, sa Bjervig.

Det er slik kommunikasjon Skinstad har reagert på.

– Måten de reagerer på kritikk vitner om total mangel på kontroll. De burde tatt det med et smil, og ta til seg alt av tilbakemeldinger. De er så hårsåre om noen langrennskommentatorer mener noe.