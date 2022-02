På søndagens jaktstart lå Ingrid Landmark Tandrevold an til bronsemedalje, men i mål gikk hun inn til en 14. plass etter en totalkollaps. I målområdet måtte hun få tilsyn av helsepersonell før hun ble båret vekk.

Blant dem som først sjekket om det gikk bra med Tandrevold var franske Julia Simon.

– Jeg var redd. Jeg tok på henne, men hun responderte ikke. Hun er min venn, så da var jeg redd, men jeg snakket med noen på det norske laget og de sa hun var ok og snakket. Jeg er glad for det, sier Simon til TV 2, og legger til:

– Jeg ville bare se øynene hennes og prøve å snakke med henne. Men det var som hun sov. Det er ikke ofte vi ser slik.

UBEHAGELIG: Julia Simon synes det var tungt å se Ingrid Landmark Tandrevold utmattet etter målgang. Foto: Heiko Junge

Legene ble holdt igjen: – Ingrid, hører du meg?

Landslagslege Lars Kolsrud sier at de ble holdt igjen fra å komme til Tandrevold så fort som mulig. Derfor var det Simon som var først til å se etter Tandrevold.

– Jeg opplevde det som tungt, for det var vanskelig å slippe igjennom. De stengte legene ute, og men så kom den italienske legen og jeg gjennom. Da fikk vi tatt av ski. Hun var bevisst hele tiden, det var jeg glad for. Jeg lurte på om hun va ubevisst, men det var hun ikke, sier han til TV 2, og legger til:

– De ville at vi skulle vente å se hvordan det gikk, men vi hadde en dårlige erfaring med Ingrid fra tidligere. Vi ville tidlig inn på plassen, og det slet vi litt med, så vi måtte brøyte oss vei.

Etter roping på IBU kom de gjennom. Kolsrud forteller at Tandrevold ikke var bevisstløs, men så godt som tom.

– Med en gang vi kom bort, spurte jeg om hun kunne svare meg, og det gjorde hun med en gang. Ingrid, hører du meg? Ja, jeg hører deg, men jeg er så sliten.

KOLLAPS: Ingrid Landmark Tandrevold måtte ha hjelp for å komme seg ut av målområdet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Samtidig kommer Kolsrud med oppløftende nyheter om Tandrevold, som naturligvis tar nederlaget tungt.

– Siste nytt på Ingrid er at hun har kledd på seg og skiftet selv, sitter på en stol i et varmt rom, og spiser. Hun er lei seg for at hun ikke nådde målet sitt, sier legen, og legger til:

– Hun håpet en stund å ta igjen Elvira Öberg, men det gikk ikke. Da gikk hun på en skikkelig smell. Hun er glad for at Tiril tok bronsen slik at den ble i Fossum. Hun er tilbake til normalen, men er sliten.

Røiseland: – Jeg ble veldig skremt

Marte Olsbu Røiseland var fornøyd med gullet sitt, men sier det betydde lite i den store sammenhengen. Det viktigste var hvordan det gikk med Tandrevold.

– Det er ikke gøy i det hele tatt. Idretten blir liten da. Det viktigste er helsen. Uff, nei, det var ikke noe fint syn i det hele tatt. Jeg ble veldig skremt., sier Røiseland til TV 2, og tilføyer:

– Jeg snakket med hun rett før jeg kom hit, og hun er i alle fall oppe på beina igjen. Det er jeg veldig glad for.

REDD: Marte Olsbu Røiseland var bekymret da hun så Ingrid Landmark Tandrevold i målområdet. Foto: Heiko Junge

Også Tiril Eckhoff, som gikk forbi Tandrevold og tok bronsen, ble preget av opplevelsen. Hun er glad det ser ut til å gå bra med Tandrevold.

– Selvfølgelig blir jeg bekymret. Det er ubehagelig når sånt skjer, sier Eckhoff.

– Idrett skal være morsomt, men det der er ikke noe gøy, la hun til.