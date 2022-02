Tarjei tok OL-sølv da Johannes bommet

Dagen etter at han tok sin første individuelle OL-medalje, fulgte Tarjei Bø opp med en imponerende sølvmedalje på søndagens jaktstart.

– Det er helt fantastisk! Det var dette jeg håpte. Drømmen var å få ut den beste versjonen av Tarjei. Det har jeg slitt med før, men nå klartte jeg det. Jeg klarte å få blinkene ned, og medaljene i lommen. Det var akkurat det jeg trengte for at karrieren skulle være komplett, sier Bø til TV 2, før han hurtig forsikrer om at han ikke skal legge opp riktig ennå.

Han tok sølv etter å ha levert én bom og en rå sisterunde.

– Jeg tapte en del tid underveis. Da visste jeg at jeg hadde noe å kjøre med mot slutten. Etter at russeren falt av tenkte jeg «Ok, en sølvmedalje. Da har jeg en komplett samling fra OL», forteller Bø til Discovery.

Han tok gull på blandet stafett og bronse på sprint.

– Det er stor stas for ham! At han punkterte russeren på siste runden, var imponerende. Tarjei leverte et godt timet løp i dag, sier Johannes Thingnes Bø om broren.

Landslagssjef, Per Arne Botnan, mener sølvet viser Bøs mentale styrke.

– Det var et veldig bra løp av Tarjei, og en god sisterunde. Det er fantastisk! Han får en boost etter prestasjonen i går, og flyter på den i dag. Han viser at han er sterk i hodet, sier han til Discovery.

– Vi manglet sølv i dag, så nå ble gull, sølv og bronse, sier Botnan, og sikter til medaljefangsten på kvinnenes jaktstart tidligere søndag.

Parkerte konkurrentene

Vind, snø og kulde skapte krevende forhold under den 12,5 kilometer lange OL-jaktstarten.

Det stoppet ikke franske Quentin Fillon Maillet, som tok gull med feilfri skyting. Johannes Thingnes Bø startet først, men ble felt av vinden på standplass, og endte som nummer fem. Bronsen gikk til russiske Eduard Latypov.

Se resultatlisten her!

– Jeg startet bra, men så går alt feil. Jeg mistet litt fart i sporet og bommet litt. Det var dessverre ikke min dag, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Den yngste Bø-broen vant lørdagens sprint, og startet dermed først på jaktstarten. 28-åringen åpnet tøft i sporet og klinket ned samtlige blinker på den første skytingen. Under sitt andre besøk på standplass ble det med to bom i vinden for Thingnes Bø, før han fulgte opp med tre på bom på den tredje skytingen.

Der skøyt franske Quentin Fillon Maillet, som startet 26 sekunder bak Thingnes Bø, fult hus. Han gikk dermed forbi lørdagens gullvinner. Det samme gjorde Tarjei Bø, Eduard Latypov og Lukas Hofer.

Lørdagens bronsevinner, Bø, startet som nummer tre sekunder bak sin bror. Etter å ha bommet ett skudd på den første skytingen, skøyt han fullt hus på skyting nummer to, tre og fire.

Etter å ha parkert russeren og italieneren i sporet på den siste runden, gikk Bø inn til en sterk sølvmedalje, 28 sekunder bak den franske vinneren.

Vetle Sjaastad Christiansen kom på 15.-plass, mens Sturla Holm Lægreid ble nummer 24 etter å ha bommet på halvparten av de 20 skuddene,

– Jeg har vel aldri gått et renn med så mange bom. Det var vanskelig på standplass i dag. Det var jo noen som skøyt bra, så det var vel mulig. Jeg fikk ikke til det jeg ønsket. Når man bommer fem ganger på liggende, er det bare å kaste inn håndkleet. Det var kjedelig, fordi jeg følte meg pigg i kroppen, sier Lægreid.