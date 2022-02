Etterforsker drapstrusler mot Boris Johnsons rival

«Forræder», ropte demonstranter etter Keir Starmer, mens andre anklaget ham for å beskytte pedofile.

Labour-lederen måtte mandag eskortes bort av politiet etter at en gjeng med sinte demonstranter møtte ham i nærheten av Parlamentet. Hendelsen skjer etter at Boris Johnson i Underhuset anklaget Starmer for ikke å ha rettsforfulgt Jimmy Savile da han var riksadvokat.

ANGREPET: Labour-leder Keir Starmer måtte hjelpes inn i en politibil etter at sinte demonstranter forsøkte å angripe ham tidligere denne uken. Foto: Conor Noon, via Reuters

Nå etterforsker politiet i Storbritannia drapstrusler mot opposisjonspolitikeren, skriver The Guardian.

De undersøker identifiserte personer på meldingstjenesten Telegram. Der skal det ifølge avisen ha kommet påstander om at Starmer burde henges eller henrettes.

– En miks av det spontane og det kalkulerte

– Det er en vanskelig balansegang i Storbritannia fordi debatten ofte er så direkte og hard politikerne i mellom, sier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg til TV 2 da han blir spurt om hvor skadelig Johnsons kommentar i Underhuset var.

Han er førstelektor ved Universitetet i Oslo og redaktør for nettstedet britiskpolitikk.no. Han forklarer at debattformen i Storbritannia er røff.

– Det er en balansegang at man ikke tar i bruk skitne midler. Dette er et eksempel på at man balanserer farlig nær den linja, og Johnson beveger seg over den, sier han.

– Hvorfor bruker Boris Johnson den retorikken?

– Det er sannelig ikke godt å si om det var planlagt eller om det var noe som glapp ut av ham i mangelen av noe bedre å komme med. Johnson er en miks av det spontane og det kalkulerte, sier Bratberg.

Øivind Bratberg ved Institutt for Statsvitenskap på UiO. Han forteller at Boris Johnson er en miks av det spontane og kalkulerte. Foto: UiO

Det har lenge stormet rundt Boris Johnson etter de mange avsløringene om fester i Downing Street. Anklagene mot Starmer er det siste i rekken av kritikk mot statsministeren.

Storbritannia-eksperten forteller at det ikke er noe nytt at Johnson benytter seg av aggressiv retorikk.

– For to år siden var det åpenbart at det var kalkulert. Han forsøkte å bekjempe det som var av motstand mot Brexit, og da hadde han en tydelig agenda.

Om de nyeste utsagnene om Jimmy Savile var planlagt eller ikke, er imidlertid ikke like sikkert.

– Det er ofte ikke godt å vite når han har lagt en bestemt strategi til grunn og når det er den løse kanonen som råder, det er ikke godt å si, sier Bratberg.

Flere har trukket seg

Den britiske TV-personligheten Jimmy Savile er etter sin død anklaget for å ha forgrepet seg mot hundrevis av unge kvinner og mindreårige. Avsløringene kom da Starmer var riksadvokat.

«BBC Reality Check» har undersøkt om det finnes sannhet i Johnsons påstander, og har ikke funnet noe bevis på at Starmer har hatt noe med saken å gjøre.

KRITIKK: Det har stormet rundt statsminister Boris Johnson de siste ukene. En rekke av hans egne medarbeidere har trukket seg etter at han kom med en alvorlig anklage mot Labour-leder Keir Starmer. Foto: Alberto Pezzali/ AP

En rekke av Johnsons medarbeidere har trukket seg i protest etter Johnsons uttalelse. Samtidig har flere partifeller gjentatte ganger bedt ham om å beklage, men det har ikke statsministeren gjort.

Johnson har også argumentert for at det ikke er hans skyld at Starmer ble angrepet av demonstranter.

– Det klokeste for alle ville nok vært om han beklaget og korrigerte det. Det er nok ganske karaktertypisk for han å ikke gjøre det, og heller lar det henge i lufta. Da etterlater han et inntrykk av at det er sant det han sa, sier Bratberg.

INGEN UNNSKYLDNING: Storbritannias statsminister Boris Johnson har ikke beklaget for uttalelsen han kom med mot sin motstander i opposisjonen Keir Starmer. Foto: Henry Nicholls / Reuters

– Det er jo uheldig objektivt sett. Det kan være effektivt politisk sett, fordi det er en del som faktisk synes det var treffende og at det er bra at han ikke unnskylder seg, sier Storbritannia-ekspert Bratberg.