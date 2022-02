Tandrevold var på vei mot bronse - sprakk fullstendig

SISTE: TV 2s reporter på stedet sier at Ingrid Landmark Tandrevold står oppreist og prater.

Ingrid Landmark Tandrevold lå på tredjeplass etter siste skyting på OL-jaktstarten.

Med én kilometer igjen lå hun 19 sekunder foran fjerdeplassen. Men i mål kom hun inn på 14. plass, 2,53 minutter bak Marte Olsbu Røiseland som tok gullet.

De fleste trodde Tandrevold var den norske kvinnen som kom i mål på tredjeplass, men det var Tiril Eckhoff som tok bronsen.

I mål kom Tandrevold fullstendig utslitt, og måtte bæres ut av målområdet.

– Ingrid har kledd på seg og spiser og slapper av. Hun er lei seg for at hun ikke fikk den plasseringen hun håpet på. Hun var skikkelig slått ut, men bevisst hele tiden, sier lege Lars Kolsrud.

– Jeg vet ikke noe mer enn at hun er våken. Hun blir tatt hånd om av lege. Det legger litt demper på gull og bronse-feiring, sa landslagssjef Per Arne Botnan til Discovery kort tid etter målgang.

– Jeg sto på siste post der oppe. Hun så veldig sliten ut. Det stoppet helt opp på flata der, sier han.

Lagvenninnene sier det går bra med Tandrevold.

– Det blir litt bittersøt medalje. Jeg tror det går bra med Ingrid, og det er det viktigste, sier Tiril Eckhoff.

Ida Lien så Tandrevold bli fraktet ut av målområdet.

– Det er aldri kjekt å se noen bli båret ut av målområdet, sier hun til TV 2.

- Stakkar Ingrid. Jeg føler med hun. Om man mister medaljen i den siste delen av løypen... Jeg håper helsen hennes er god igjen, sier Lisa Theresa Hauser til TV 2.

– Hun hadde jo allerede problemer på sprinten. Vi hadde jo nære startnumre da, så jeg visste hun hadde problemer på sprinten også. Jeg håper hun er ok. Det var et skikkelig tøft løp. Hun må hvile seg, så er hun i form igjen snart, sier hun.

På sprinten for to dager siden fikk hun også hjelp etter målgang. Da gikk hun helt tom.

– Jeg er utrolig fornøyd med skytingen og gjennomfører som planlagt. Men jeg går på en liten smell og får det veldig tungt på slutten, egentlig fra før stående. At de blinkene i det hele tatt gikk ned, skjønner jeg ikke hvordan skjedde, sa Tandrevold til TV 2 for to dager siden.

– Det må være noe som er i ryggmargen, for jeg kan ikke huske at det skjedde.

Noe lignende skjedde i januar 2021, da hun måtte bryte et verdenscuprenn i Oberhof.