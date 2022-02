Ruud med rå rekke: – Helt latterlig

Når det gjelder som mest, er Casper Ruud best.

Casper Ruud har ikke tapt i et eneste avgjørende sett siden Wimbledon i juli i fjor.

Siden den gang har han havnet i avgjørende sett tretten ganger - og vunnet samtlige. Senest søndag sikret nordmannen årets første tittel i et avgjørende sett.

Det var rett etter Wimbledon-exiten i fjor at Ruud klarte den sensasjonelle bragden det var å vinne tre turneringer på tre uker, og i løpet av disse turneringene vant han hele fire kamper i avgjørende sett:

– Jeg vet det var en periode hvor jeg vant utrolig mange kamper i avgjørende sett. Det var helt latterlig, sier Ruud til TV 2.

TRE AV FIRE: Da Ruud vant ATP 250-turneringen i Kitzbühel i juli tok han tre av fire seire i avgjørende sett. Foto: STEFAN ADELSBERGER

« Best i verden»

Ruuds sterke statistikk ga også utslag da ATP-touren publiserte en statistikkoppsummering for 2021-sesongen. Der viste det seg at tennisspilleren fra Snarøya var «best i verden» i avgjørende sett.

Statistikk i avgjørende sett (2021-sesongen) TOPP 5 PÅ ATP-TOUREN: 1. Casper Ruud (15 seire - 3 tap) 2. Stefanos Tsitsipas (15 seire - 12 tap) 3. Daniil Medvedev (14 seire - 5 tap) 4. Kei Nishikori (14 seire - 8 tap) 5. Cameron Norrie (14 seire - 10 tap) Kilde: ATP-tourens hjemmeside.

Kun verdensfirer Stefanos Tsitsipas kunne vise til like mange seire som nordmannen, men grekeren hadde vesentlig flere tap.

– Man får selvtillit av å vite at man har vunnet mange kamper i avgjørende sett, sier Ruud til TV 2 og forklarer:

– Det kan hjelpe meg i kamper og får meg til å tenke at hvis jeg har vunnet mange av de avgjørende settene jeg har møtt opp i, så kan jeg gjøre det igjen. Det kan også hjelpe meg hvis motstanderen har sett den gode statistikken min før kamper.

Ruuds seiersrekke i avgjørende sett 1. Benoit Paire, Gstaad Open i juli 2021. 2. Marlo Viella Martinez, Kitzbühel i juli 2021. 3. Mikael Ymer, Kitzbühel i juli 2021. 4. Pedro Martinez, Kitzbühel i juli 2021. 5. Marin Cilic, Canada Masters i august 2021. 6. Reilly Opelka, Cincinnati Masters i august 2021. 7. Grigor Dimitrov, San Diego i september 2021. 8. Lloyd Harris, Indian Wells i oktober 2021. 9. Lorenzo Sonego, Wien i oktober 2021. 10. Cameron Norrie, Torino ATP-finals i november 2021. 11. Andrej Rubljov, Torino ATP-finals i november 2021. 12. Sergiy Stakhovsky, landskamp Norge-Ukraina i november 2021. 13. Diego Schwartzman, Argentina Open i februar 2022.

– Det er unikt

At Ruud nå har vunnet samtlige av de siste tretten kampene som har gått til avgjørende sett, går ikke upåaktet hen hos tidligere tennisspiller og nåværende tennisekspert for Discovery+, Christer Francke.

– Tretten på rad er unikt. Det er også litt oppsiktsvekkende, for selv om han har en høy rank så bruker de aller fleste spillere å tape et avgjørende sett i ny og ne.

Men hvorfor skiller den norske 23-åringen seg ut fra verdenseliten på en slik statistikk?

– Det er nok en kombinasjon av Ruuds rå fysikk, og hans mentale styrke, sier Francke til TV 2 og fortsetter:

– Det gir en «selvtillitsboost» også. Si at han taper første sett i en kamp, så er det en stor fordel å vite at han bruker å være sterk i andre og tredje sett. Alle spillere som får til dette her har noe ekstra i bagasjen.

EKSPERT: Christer Francke møtte TV 2 mens Casper Ruud spilte Argentina Open. Foto: Torstein Wold / TV 2

Selv om Ruud har en knallsterk rekke på gang i avgjørende sett, minner Francke på at statistikken neppe vil stå for alltid:

– Det er ikke sikkert at denne statistikken kommer til å stå seg hvert eneste år, men den viser i hvert fall hvor god han var i den 2021-sesongen. Man ser ofte spillere som bruker lang tid på å bli gode på å vinne lange kamper, så det er veldig positivt at Ruud har klart det i så ung alder.