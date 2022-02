Trebarnsmor: – Vil gi dem en velkomst de vil huske

I flere uker har ukrainske soldater holdt stand i skyttergraver og ukrainske sivile har forberedt seg på krig ved grensen.

Forbereder seg på det verst tenkelige

I hovedstaden Kiev er det klargjort 5000 tilfluktsrom som kan romme cirka to millioner mennesker – det er halvparten av byens befolkning.

Ordfører i Kiev og tidligere tungvektsbokser, Vitali Klitschko (50), har selv vervet seg til forsvaret. Foto: GENYA SAVILOV

I tillegg forberedes det delvis evakuering av byen.

– Det er klart vi forbereder oss. Vi forsøker å forutse hva som kan skjer, også det verst tenkelige, sier byens ordfører, Vitali Klitschko, til Reuters.

Det verst tenkelige er russiske flyangrep mot hovedstaden.

Et satellittbilde tatt 10. februar viser russisk militært utstyr ved flystripa ved Oktyabrskøye på Krim (Satellite image ©2022 ) Foto: Maxar Technologies via AP

– Jeg mener det er urealistisk at sivilbefolkningen vil bli bombet. Jeg håper det ikke skjer, sier ordføreren.

Den tidligere tungvektsbokseren er selv soldat, og har vervet seg for å ta til våpen i tilfelle en invasjon. Det samme gjelder mange tusen sivile ukrainere som går på våpentreningskurs.

– En formidabel kraft

Mariana Jaglo (52) er trebarnsmor, og har vervet seg til de ukrainske styrkene i tilfelle krig. Hun insisterer på at hun er villig til å slåss for landet.

– Vi forventer ikke at de kommer hit, men vi er villige til å gi dem en velkomst de vil huske, sier Jaglo til AFP og viser fram en ukrainsk Zbroyar Z15 som hun har kjøpt for egne penger.

– Jeg er ikke alene. Det er mange som meg i Ukraina, sier hun.

Hun er mor til to voksne jenter og en 12 år gammel gutt.

– En kvinne vil gjøre alt for å beskytte barnet sitt. Det er en formidabel kraft, sier hun.

Mariana Jaglo sier hun er klar for å kjempe for Ukraina. Foto: SERGEI SUPINSKY

Klitschko sier myndighetene har konkrete planer for hvordan de kan beskytte innbyggerne og infrastruktur som strøm- og vannforsyning.

– Vi håper ikke noe skjer, men vi har konkrete planer. Vi må være forberedt uansett, sier han.

– Panikk er vår største fiende

Lørdag gikk hovedstadens innbyggere ut i gatene. Der demonstrerer innbyggerne mot trusselen - og ønsker å vise samhold og at de er klare for å kjempe for uavhengigheten sin.

Demonstranter sang nasjonalsangen og ropte slagord mot den russiske trusselen. AP Foto: Efrem Lukatsky

– Panikk er bortkastet. Vi må stå forent og kjempe for uavhengighet, sa studenten Maria Shcherbenko til nyhetsbyrået AFP lørdag.

Landets president, Volodymyr Zelensky, er også opptatt av å mane til ro.

– Akkurat nå er vår største fiende panikk i landet vårt. All informasjonen som kommer nå, fremprovoserer bare panikken, og det hjelper oss ikke, sa presidenten lørdag.

President Volodymyr Zelenskyy møtte pressen lørdag. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Russland hevder de ikke har noen invasjonsplan, men fredag varslet USA om at en russisk invasjon kan skje når som helst.

Telefondiplomati

Det har foregått en rekke diplomatiske samtaler om Ukraina-krisen, og senest lørdag snakket Russlands president Vladimir Putin med USAs president Joe Biden på telefon.

– Det store spørsmålet alle stiller seg nå er hva Putin egentlig vil, og det er det nok noen få mennesker som vet, og de sitter i Moskva, sier Karen-Anna Eggen, doktorgradsstipendiat ved Senter for internasjonal sikkerhet, Institutt for forsvarsstudier (FHS) til TV 2.

Demonstranter med slagord mot Putin lørdag. Foto: SERGEI SUPINSKY

Russland krever garantier for at Ukraina ikke blir medlem av Nato. Noe Nato gjentatte ganger har avvist.

Frykt i Moskva

– Det er helt klart en reell frykt i Moskva at Kiev skal knytte seg nærmere Nato. Kiev og Ukraina har vært tydelig på at det er noe de ønsker å gjøre. Det vi ser nå er jo dels et forsøk på å få kontroll, sier hun.

Eggen forklarer at de virkemidlene Russland så langt har tatt i bruk kan ha hatt motsatt effekt for Russland.

– Nato og USA sier de står samlet mer enn de har gjort på lenge. Samtidig sier Ukraina at de ønsker å knytte seg nærmere Vesten, sier Eggen og legger til:

– Det er helt klart en russisk frykt for Ukraina knytter seg nærmere Vesten. Det vil de prøve å forhindre.

En åtte år lang væpnet konflikt har tatt livet av 14.000 mennesker i Øst-Ukraina, der russiskvennlige separatister har makten. Vesten frykter at Ukraina kan bli invadert av Russland, påstander som avvises av russiske myndigheter.