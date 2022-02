Forsvarer Iversen-valget: – Kunne ikke demmet opp for Russland uansett

Emil Iversen fikk en svært tøff oppgave med å henge på Aleksej Tsjervotkins knallharde kjør på den første etappen under søndagens OL-stafett.

Se øverst: – Det var feil å gå med Iversen

Trønderen, som sendte Pål Golberg ut på den andre etappen 34 sekunder bak den russiske lederen, erkjenner overfor Discovery at det ikke var bra nok.

– Det var seigt. Det var for dårlig, dessverre. Jeg måtte prøve å gå min fart, sier Iversen til Discovery.

Luken Iversen ga fra seg dannet grunnlaget for at Russland vant OL-stafetten. Norge ble nummer to foran Frankrike.

Se hvordan Marius Skjelbæk og Petter Northug reagerte da Iversen slapp Aleksej Tsjervotkin:

Han slapp flere av konkurrentene foran seg før vekslingen.

– Nei, nei, nei, Emil!

– Det er for dårlig å ikke henge med. Hadde jeg klart det, hadde jeg vært fornøyd. Jeg mangler det siste giret, sier han.

– Var det riktig å ta deg ut?

– Jeg vet ikke. Jeg ble tatt ut til OL, så da må man gjøre så godt man kan. Jeg klarte ikke min del, så da blir det tungt for resten.

– Ut i fra forutsetningene gikk det ok, sier Iversen.

Hardt ut mot landslagsledelsen

Kommentator i Adresseavisa Birger Løfaldli mener det var dårlig gjort mot Iversen å la han gå stafetten.

– Landslagsledelsen ble avslørt. Emil Iversen burde vært spart for ydmykelsen, skriver kommentatoren.

Han retter kritikk mot landslagsledelsen.

– Det manglet ikke på advarsler. Hva i alle dager har den norske landslagsledelsen sett de siste dagene, som fikk dem på tanken om at det var riktig å la Emil Iversen få plass på stafetten? spør han seg i kommentaren.

– Stafettuttaket avslørte landslagsledelsen igjen. Hvor er strategien og hvilken plan finnes egentlig?

Han skulle vært nærmere

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener Russland ikke kunne hamles opp med.

– Det er ikke så mange måter vi kunne demmet opp for Russland uansett. Dem er bedre enn oss som lag, uansett hvordan vi setter laget opp, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Hva synes du om Iversen sin prestasjon?

– Han skulle selvfølgelig gjerne vært nærmere Russland. Jeg er likevel veldig fornøyd med måten han tar seg sammen på. Det er lett for å gå på en ordentlig smell. Han går sitt eget løp, og unngår at det blir styggere enn det gjør, sier Nossum.

– Det var en samlet beslutning å bruke Emil på den etappen.

– Tror du Erik Valnes kunne gjort det annerledes?

– Jeg tror ikke vi kunne slått Russland uansett, svarer Nossum.

Etter målgang hadde Nossum en samtale i målområdet med Emil Iversen.

– Jeg sa at han jobbet det han kunne, og at vi er veldig glade for at han holdt hodet kaldt da det oppstod en luke, forteller Nossum.

FORSVARER VALGET: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum angrer ikke på valget om å bruke Emil Iversen på stafetten. Foto: Torstein Bøe

Northug: – Det var som fryktet

På Twitter sendte Maren Lundby et stikk til Emil Iversen som i september mente det var uprofesjonelt av Lundby å delta i «Skal vi danse?» i oppkjøringen til OL-sesongen. Iversen beklaget senere sine utspill.

Hva med litt mer rumba og litt mindre rolig langkjøring neste år @emilivers ?😊❤️ — Maren Lundby (@marenlundby) February 13, 2022

– Jeg liker ikke ansiktsuttrykket, sa Northug da Iversen begynte å gi slipp på Aleksej Tsjervotkin.

– Det er dessverre som fryktet. Det er ikke fjorårsutgaven av Iversen, sa Petter Northug underveis i løpet.

Emil Iversen ble plassert på Norges åpningsetappe på omdiskutert vis. Han ble valgt foran Erik Valnes.

Det ble bråk da Iversen ble vraket til 15 kilometeren for noen dager siden. Iversen hevdet han var lovet startplass i forkant.