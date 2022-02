OL-medaljen røk etter sjelden feil: – Jeg hadde lett vært på pallen

Henrik Kristoffersen var på skuddhold til gull etter førsteomgangen i storslalåmrennet i OL. Rælingen-mannen var fjerde best, men bare tolv hundredeler bak.

I finaleomgangen, som ble utsatt i over en time grunnet voldsomt snøvær, gjorde Kristoffersen en sjelden feil. Han falt på siden på et slag, noe som gjorde at han tapte voldsomt med tid.

Til slutt endte Kristoffersen som nummer åtte. Dermed klarte han ikke å kopiere sølvmedaljen i storslalåm fra OL i 2018, noe han mener han kunne klart uten tabben.

– Jeg er litt nervøs for å møte «fatter'n», for det er jo en litt sånn nybegynnerfeil. Det er et slag der, og jeg visste at det var et slag der, så klarer jeg å gå i det og det er... Det er for dårlig rett og slett, sier Kristoffersen til TV 2, og legger til:

– Det er bittert. Jeg hadde lett vært på pallen, så lenge jeg ikke hadde gjort noen ekstremt store feil, så hadde jeg glatt vært på pallen. Det hadde jeg jo, men det er sånn livet er.

Marco Odermatt tok gullet, 19 hundredeler foran Zen Kranjec. Mathieu Faivre tok bronsen.

Norge har ikke vunnet gull i storslalåm i OL på 70 år. I 1952 vant Stein Eriksen på hjemmebane da Oslo arrangerte vinterlekene.

– Det er OL og da er det tre ting som betyr noe, og det er bronse, sølv og gull.

NUMMER ÅTTE: En feil kostet Henrik Kristoffersen sjansen til å kjempe om de gjeveste medaljene i storslalåm. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Fyrte løs mot det norske folk og pressen

Kristoffersen ble nummer åtte. Lucas Braathen, Atle Lie McGrath, Rasmus kjørte alle ut.

– En ræva norsk dag. Jeg ville ikke brukt noen mindre tydelige ord. Det er egentlig helt hodestups, oppsummerte Kristoffersen til Discovery.

Alpinisten kom så med et stikk til dem som forventet superresultater for andre norske enn ham selv. Han mener forventningene til ham bør være mye høyere da han har flere pallplasser og seire.

– Det er et sterkt lag, men man skal ikke... Av meg bør man forvente at jeg skal på pallen, det bør man. Atle har vært på pallen én gang i storslalåm. Luca har vært på pallen én gang i storslalåm. Rasmus har vært på pallen én gang i storslalåm. Man skal ikke forvente at dem skal komme hit og dundre inn til pallplasser da. Hvis det norske folk og norske journalister forventer det, så må man gå litt i seg selv, sier han, og legger til:

– Jeg synes norske folk og journalister må bruke med hodet, spesielt om de yngste gutta.

SKUFFENDE DAG: Det ble en tung dag for de norske alpinistene søndag. Foto: Mark Schiefelbein

Braathen kjørte ut

Lucas Braathen kjørte ut i sitt andre forsøk. 21-åringen lå plassert på 12. plass etter 1. omgangen.

– Det er en tung dag i bakken, rett og slett, som vi har mange av i karrieren vår. Det er leit det er på en dag som i dag, men så er det. Det er en idrett med så mye komplekse faktorer. Når alle de stemmer, da går det så fort og da er det så gøy, men det er også det som gjør sporten så vanskelig som den er. Det er det som både er kult og surt med det, sier Lucas Braathen til TV 2.

2. omgangen av Storslalåmrennet ble utsatt med over en time på grunn av snøforholdene.

Henrik Kristoffersen kastet seg ut med startnummer en og kom seg ned uten de store feilene i snøføyka. Etter 1. omgangen lå Kristoffersen på fjerdeplass, men det var bare tolv hundredeler til lederen Marco Odermatt.

– Jeg så ikke en dritt, sa Kristoffersen.

Nedtur for flere nordmenn

Både Rasmus Windingstad og Atle Lie McGrath kjørte ut tidlig i førsteomgangen.

– Det der var langt unna drømmen for å si det sånn. Det kommer til å synke inn og bli enda mer frustrerende etter hvert, sier en skuffet Windingstad til TV 2.

– Jeg hadde ikke sjans i dag. Jeg er sikkert veldig dårlig til å tilpasse meg når jeg kommer på forhold som jeg ikke er forberedt på. Vi har vært her i to uker nå og trent på samme type snø. Det er aggressivt. Også kommer vi i dag og det er såpeglatt, det er som en hockeybane som går nedover. Det er ikke det jeg har trent på og trodde skulle komme i dag, sier Windingstad.