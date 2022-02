Åpner for mirakuløs retur for gullhåpet

Jarl Magnus Riiber sitter fortsatt i isolasjon, men nå er det håp i hengende snøre for at han rekker å delta i en individuell konkurranse.

Det store norske gullhåpet Jarl Magnus Riiber sitter fremdeles i isolasjon, til tross for at det norske laget hadde trodd at de skulle få han ut og over i en mer karantenelignende situasjon lørdag. Nå er det imidlertid slått fast at Riiber trenger tre negative tester på tre dager for å bli en fri mann. Lørdag avla han den første negative. Hvis testen han avla søndag, og den han skal gi mandag er negative vil han slippes ut mandag ettermiddag.

Det betyr at det store gullhåpet KAN komme inn på laget til tirsdagens renn i den store bakken, på bekostning av enten Espen Andersen, Espen Bjørnstad eller Jens Lurås Oftebro. Sølvvinner i den lille bakken, Jørgen Graabak, er nok trygg.

– Rent matematisk rekker han det, men da må vi kunne melde han på etter den offisielle treningen mandag. Det kan gå fint, men det er noen helsemessige aspekter som er lurt å diskutere. Er det lurt å gå på ti kilometer i høyden her i så tøffe løyper, etter en slik periode?, spør landslagssjef Ivar Stuan retorisk i intervju med TV 2.

– Jarl er en ung utøver som har mye av karrieren foran seg, så vi vil ikke risikere noe. Vi vil diskutere internt, og ikke minst med Jarl selv som er den viktigste her. Det han sier vil bety mye.

Riiber har holdt formen ved like med en sykkel, tredemølle, løping i gangen og ved å "skøyte" på en sklimatte. Det er likevel et stykke unna normal trening, og for hver dag i isolasjon synker muligheten for at han skal rekke det. Men muligheten er der.

– Jarl er i en unik situasjon. Han er en unik utøver som verdens beste kombinertløper. Hvis han er klar, så er det ingen som sier nei til det, hvis det ikke er tungtveiende argumenter som går andre veien.

At isolasjonsperioden er blitt lengre enn først forespeilet og til dels preget av stor uvisshet tar Stuan tungt.

– Jeg syns det er helt forferdelig for hans del. Og for vår del. Det er jo et mareritt hele OL for ham. Det har vært forferdelige dager, men den som har takla det best er han. Både hjemme i Norge og vi som er her er frustrerte på hans vegne.

Sølvvinner i den første øvelsen, Jørgen Graabak, venter spent på svaret.

– Jeg syns det er tøft. Vi skulle gjerne hatt Jarl på start og i gruppen. Det er et tap for oss. Vi krysser fingrene for at han skal kunne komme seg ut av isolasjon. Samtidig er det artig å se måten han takler det på. Han bor jo omtrent i en gym nå med alt utstyret. Han trener og gjør virkelig det beste ut av situasjonen. Han sitter ikke og sipper på rommet, og kommer nok til å komme ut i bra tilstand og klar til å bidra om han får sjansen, sier Graabak til Tv 2.

Men han balanserer på en knivsegg.

– Hvis han skulle få en positiv test i dag eller i morgen, da tror jeg OL er gått, sier Ivar Stuan.