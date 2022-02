Curlinggutta ga bort seieren mot Sverige

Steffen Walstads curlinglag misbrukte matchballen og tapte 4-6 for verdensener Sverige i OL-turneringen søndag. Laget står med to seirer og tre tap.

Norge har møtt de fem beste på verdensrankingen i sine fem første OL-kamper. Nå gjenstår Danmark (12), ROC (10), Kina (14) og Italia (8) for det 7.-rangerte norske laget, som trolig må vinne alle fire kamper for å gå til semifinale.

Niklas Edin og hans lag spilte ikke på sitt vanlige skyhøye nivå og lot Norge «stjele» poeng i to omganger underveis i kampen. Edin misset en sjanse til tre poeng i nest siste omgang, og med ett poeng gikk sistesteinen over til Norge på stillingen 4-4.

En miss av Markus Høiberg gjorde at Norge kom på etterskudd i det som burde vært grei vei mot vinnerpoenget. Walstad hadde med siste stein muligheten til å slå ut to svenske steiner og nulle omgangen slik at laget ville beholdt sistestein i ekstraomgangen, men han misset, og Sverige fikk to poeng.

– Vi styrte kampen, spilte veldig bra og lå an til å vinne, men så fikk vi et par feil som gjorde at vi kom i en uheldig posisjon. Jeg hadde muligheten til å blanke omgangen og gå til forlengning, men dessverre satte jeg ikke den heller, sa Walstad til Discovery.

– Det ble for mange bom i siste omgang.

Sverige har vunnet alle sine fem kamper så langt.

Misser

Edins lag innledet kampen med sistestein. Han valgte å blanke den første omgangen da det ikke var utsikt til flere enn ett poeng, men Norge tvang ham til å ta ett poeng i den neste.

I tredje omgang hadde Norge tre steiner i boet før Edins siste stein. Han prøvde en trippel utslagning, men fikk bare ut to av dem. Walstad prøvde en fridragning for to poeng, men steinen ble altfor løs, og det ble bare ett norsk poeng.

Norge tok likevel ledelsen i neste omgang, da Edin misset med sistesteinen. Han prøvde å sikre to svenske poeng, men en norsk stein ble liggende best.

Sverige nullet femte omgang, og i den sjette stjal Norge et poeng til. Walstad lyktes perfekt med sin siste stein og satte Edin på en prøve han ikke mestret. Svenskene ba om måling, men Norges stein var best, og det sto 3-1.

Edin-miss

Sverige utlignet med to poeng i 7. omgang, men Norge tok ledelsen tilbake i 8. omgang. Walstad hadde ikke annet valg enn å ta ett poeng for å hindre at Sverige fikk to.

I 9. omgang førte noen norske feil, og særlig en totalmiss av Høiberg, til at det så skummelt ut for Norge. Walstads sistestein ble for løs, og Edin hadde muligheten til en dobbel utslagning som ville gitt Sverige tre poeng. Han traff ikke godt nok, og det ble bare ett poeng. Dermed fikk Norge sistestein i siste omgang.

Norge møter Danmark mandag, ROC og Kina tirsdag, Italia torsdag.