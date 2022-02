Fire til sykehus etter restaurantgulv kollapset i London

Totalt 13 personer er skadd og fire sendt til sykehus etter at gulvet på en mesanin kollapset ved baren Two More Years i bydelen Hackney Wick i Øst-London lørdag ettermiddag, melder Sky News.

ULYKKESSTEDET: Nødetater utenfor bar- og restaurant Two More Years i Øst-London, hvor et mesaningulv kollapset lørdag. Foto: Aaron Chown / PA / NTB

Hendelsen skal ha skjedd klokken 16.44 lokal tid. En rekke nødetater ble sendt til stedet, deriblant Londons luftambulanse.

– Tre pasienter har pådratt seg potensielt alvorlige skader, og ti andre har pådratt seg lettere skader, opplyser strategisk sjef i Londons ambulansetjeneste, Brian Jordan, til mediehuset.

PÅ INNSIDEN: Nødetater på innsiden av bar- og restaurant Two More Years. Tre personer er alvorlig skadd etter at et mesaningulv kollapset i bygget lørdag ettermiddag. Foto: PA / NTB

– Hørte at noe sprakk

En mann som var i området da gulvet brast, forteller til Sky News at han hørte lyden av at noe sprakk før området ble fylt med støv.

– Jeg og kompisen min løp til siden, og hele greia bare raste ned på bare noen skunder, sier han.

Han forteller videre at han så en person bli brakt ut på båre og sendt av sted med ambulanse, men at de fleste skadde så ut til å kun ha pådratt seg noen kutt og blåmerker.

Reddet ut sju personer

Brannvesenet reddet ut sju mennesker som satt fast inne i bygget etter kollapsen.

Metropolitan Police bekrefter at de ble oppringt av ambulansetjenesten klokken 16.47 etter meldinger om en delvis bygningskollaps ved en pub.

Rundt 50 personer skal ha forlatt lokalet før nødetatene ankom stedet.