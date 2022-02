Ruud klar for finale i Argentina Open: – Min beste kamp

Det ble en tett batalje mot argentinske Federico Delbonis, men Ruud trakk det lengste strået i begge sett.

– Jeg spilte min beste kamp i turneringen i dag. Det føles veldig godt og gir meg selvtillit til i morgen. I dag hevet jeg meg når jeg virkelig måtte og spilte solid gjennom hele kampen, sa Ruud i et intervju med ATP like etter kampen.

Snarøya-gutten vant 6-3, 6-3. Dermed er han klar for nok en finale i Buenos Aires.

Ruud tok sin første ATP-tittel i samme by for to år siden. Nå er han kun ett skritt unna å vinne turneringen for andre gang.

Finalen spilles søndag. Der venter enten Diego Schwartzman eller Lorenzo Sonego.

Saken oppdateres!