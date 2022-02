Pappa Lindvik: – Jeg pådro meg nesten tre hjerteinfarkt

Marius Lindvik (23) tok sitt første OL-gull lørdag. Det betydde svært mye for familien.

Nyt Marius Lindviks gullsvev øverst!

Lørdag var Lindvik-familien og venner samlet på restauranten Frauna i Frogner for å feire Marius Lindviks knallsterke OL-gull i stor bakke.

Pappa Trond Lindvik omtaler det som noe av det største han har opplevd. Om ikke det aller største.

– Det var et nervedrama uten like. Jeg tror jeg dro på meg tre hjerteinfarkt nesten. Jeg var nesten gjennom TV-en i andreomgangen der. Det var stort, sier han til TV 2.

DRAMA: Pappa Trond, søster Camilla og mamma Torill kunne glede seg over Marius Lindviks OL-gull lørdag. Foto: TV 2

Lindvik klinket til med et vinnerhopp på 140 meter i andreomgangen. Etter Frogner-mannen gjensto kun én hopper, vinneren av Hoppuka, Ryoyu Kobayashi.

Japaneren var den eneste som kunne frarøve gullet, men han da han hoppet to meter kortere var triumfen et faktum. Pulsen var høyere enn taket, forklarer pappa Lindvik.

– Da var den så høyt at jeg... Da sto jeg bare og skalv. Det var utrolig spennende.

Mor Torill var svært stolt av sønnens prestasjon. Hun var tydelig rørt i intervjuet med TV 2.

– Det er helt utrolig hva den gutten får til. Jeg har ikke ord.

Se familie og venner feire Lindviks gull i videoen under!



Kjæresten flyttet ut

Lindviks kjæreste, Helene Braathen, ikledd gulldress og gullhatt for den spesielle anledningen, er svært stolt over sin OL-vinner.

– Det er veldig stort. Han fortjener det veldig mye. Han har så stort fokus, og fortjener det, rett og slett. Han er så flink, sier hun lattermildt til TV 2.

Kjæresten er svært imponert over hva Lindvik har ofret for å få gullet sitt, spesielt i det siste med hensyn til koronaviruset.

STOLT: Marius Lindviks kjæreste er svært imponert etter lørdagens OL-gull Foto: TV 2

– Han har gjort alt for å unngå å bli smittet. Jeg flyttet jo ut for at han ikke skulle bli smittet. Han har gjort alt, absolutt.

Lindvik flyttet inn med Daniel Andre Tande, som riktignok ble koronasmittet. Heldigvis slapp Lindvik unna viruset og ble ikke smittet selv.

– Ordentlig deilig

Trond har snakket med Marius Lindvik, men det tok særdeles lang tid før han fikk snakket om gullbragden med sønnen.

– Jeg snakket med ham for ti minutter siden og da var han ferdig med dopingkontroll og alt som er. Da satt han i garderobe, to timer og tre kvarter etter at rennet var ferdig. Det har vært mye styr, men moro styr da. Så det er helt greit, sier faren.

– Hvordan var samtalen?

– Han var litt blidere enn vanlig. Som vanlig er han veldig blid, men her var han fast bestemt på at han skulle ta han Ryoyu i andreomgangen. Når han først bestemmer seg for noe, da er han ikke til å stoppe.

At det ble OL-gull, overrasker ikke faren.

– Han har alltid vært mentalt sterk i hodet. At han sitter på toppen igjen som han gjorde... Det er ordentlig deilig!

Neste konkurranse for hopperne er lagkonkurransen i stor bakke mandag klokken 12.00.