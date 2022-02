Advarer om glatte veier på Østlandet

Nedbør og vekslende temperaturer på Østlandet skaper utfordringer for bilister, og flere har kjørt av veien på grunn av glatte veibaner.

– For bilister som skal ut å kjøre er det viktig å tilpasse farten og beregne god tid slik at man ikke trenger å kjøre raskere enn føret tilsier, oppfordrer trafikkoperatør Hans Are Dahl i Statens Vegvesen til TV 2.

TILPASS FARTEN: Med isete veier er det viktig å tilpasse farten etter forholdene, sier Vegvesenet. Illustrasjonsfoto. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Er fartsgrensen 80 kilometer i timen kan det hende at en forsvarlig fart ikke er mer enn 50-60 kilometer i timen, understreker Dahl.

Underkjølt regn

I løpet av lørdagskvelden har det vært flere utforkjøringer på grunn av is, deriblant i Eidsvoll, Ullensaker, Romerike og Sarpsborg.

– Det som har skjedd er at det har regnet samtidig som temperaturene har steget slik som meteorologene har varslet. Noen steder har dette blitt til underkjølt regn, og det er det som skaper utfordringer, sier Dahl.

Ifølge Vegvesenet er problemet størst på mindre trafikkerte veier.

– På hovedveiene er det mye trafikk og dermed mindre kritisk fordi isingen rives opp når de får strødd. På mindre veier med mindre trafikk blir isen liggende selv om det har blitt gruset og saltet, og den blir ikke revet opp på samme måte, forklarer han.

– Det fører til at det tar lengre tid å se effekten av tiltakene våre.

Flere utforkjøringer

Det er ikke meldt om alvorlige personskader som følge av trafikkuhellene lørdag.

Den føste meldingen kom da en bil kjørte av veien i Sarpsborg i 14.45-tiden lørdag ettermiddag. En person fikk tilsyn av ambulanse, men ble ikke alvorlig skadd.

#Østlandet. Det regner eller har regnet flere steder på Østlandet. Dette medfører at regnet som kommer kan fryse på bakken. Senk farten og kjør etter forholdene. Det kan ta noe tid før tiltakene som er iverksatt gir ønsket effekt. — Vegtrafikksentralen øst (@VTSost) February 12, 2022

Den andre meldingen kom 17.08 da en bil kjørte ut av veien og havnet halvveis ned i en bekk i Ullensaker.

Kun noen minutter senere kjørte en bil ut av veien i Eidsvoll, også på grunn av glatte veier.

Og klokken 17.13 advarte Øst politidistrikt bilister om glatte veier i Romerike.

– Det er svært glatt på veiene, særlig i Øvre Romerike. Kjør forsiktig! VTS er varslet og entreprenør er i gang i med salting/strøing, men det tar tid før alle veiene er tatt, skrev politiet den gang.

– Ikke krisemaksimering

Vegtrafikksentralen understreker at det ikke er snakk om krisemaksimering, men at folk bør vurdere om de må bruke i bilen i kveld.

– Tenk deg om to ganger om det er hensiktsmessig å legge ut på tur lørdagskvelden, sier Dahl og legger til at det likevel er opp til hver enkelt å ta forhåndsregler.

– Likevel er det lurt å vurdere om man er komfortabel med å kjøre i mørket på svart asfalt og med dårlig belysning. Om man skal på hytta og ut på smale veier kan det også være lurt å ta med en bøtte grus i bilen i tilfelle det er dårlig strødd, anbefaler han.

Det vekslende været skal ifølge meteorologen vare ut helgen.

– Det er ikke snakk om krisemaksimering, man bør bare ta noen forhåndsregler, sier Dahl.