Stafettjentene reagerer på langrennssjefens uttalelser: – Synd å svartmale norsk damelangrenn

De norske langrennsjentene gikk inn til en femteplass på OL-stafetten i Kina, og tangerte det dårligste norske resultatet på øvelsen noen sinne.

Den siste uka har det vært mye snakk om krisen i norsk kvinnelangrenn og hvem som skal ta over etter Therese Johaug. Både på grunn av svake norske resultater bak Johaug i Kina, men også fordi langrennsledelsen valgte å stille med kun tre jenter på åpningsdistansen.

Deretter fikk langrennssjef Espen Bjervig enda mer tyn da Norge ikke hentet inn reserver for Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå, fordi det ikke hadde hjulpet på medaljestatistikken å sette inn en reserve.

– Det står at jeg er en «idiot, tosk og en tulling». At jeg ødelegger rekruttering av langrenn, sa Bjervig til TV 2.

De norske langrennsjentene har fått med seg de negative omtalene og forstår ikke hvorfor Bjervig og landslagsledelsen velger å diskutere utfordringene i norsk damelangrenn akkurat under lekene i Kina.

– Jeg synes kanskje vi noen ganger kan fremstå bedre utad. Sånne ting kunne kanskje ventet til april. Man kan kanskje ta den i april og ikke nå, sier ankerkvinne Ragnhild Haga.

– Man skal ikke svartmale, men det er noe med hele kulturen som kanskje… De kan spare seg enkelte uttalelser da, det synes jeg, fortsetter 31-åringen.

Helene Marie Fossesholm er enig.

– Mitt forhold til Espen (Bjervig) er veldig godt… Men jeg synes det er synd å svartmale norsk damelangrenn så til de grader, det hjelper ikke for de som har lyst til å komme opp og frem. Positivitet er gjerne det som løfter folk fram og ikke det motsatte. Det kan man jo ta til seg, sier 20-åringen.

– Nå har jeg vel svart på spørsmål fra media om det… Vi prater om rekruttering og å få flere opp i toppen. Men hvis hun synes det, skal jeg respektere det, svarer Bjervig når han blir konfrontert med uttalelsene.

– Han er på etterskudd

Langrennssjefen har måttet svare på mange spørsmål den siste tiden om hvilke grep som bør gjøres i norsk kvinnelangrenn, uten at han virker å vite helt løsningen på problemet.

– Vi har utviklingspotensial. Det har vi. Men akkurat hvordan vi skal utvikle oss klarer jeg ikke å ta her nå. Vi har talentene. De er treningsivrige og kjempeflinke skiløpere. Så må vi finne ut hvordan vi skal løfte de det siste ekstra for at de skal være med å kjempe om pallplasseringer, sa Bjervig til TV 2 tidligere i uka.

– Hva tenker du om at Bjervig ikke vet helt hvordan han skal løfte norsk damelangrenn?

– Da mener jeg han er på etterskudd, skal jeg være helt ærlig. Fordi de signalene kunne han tatt for lenge siden. Men de gjør også så godt de kan. At Therese presterer så godt her er veldig imponerende, men man må se på hele laget, både sprint og distanse, som kanskje har vært vanskelig fordi det er så stort sprik, både i norsk damelangrenn og i laget. De utfordringene har nok ikke vært så lett for ledelsen å løse, sier Haga, som selv ble utelatt fra landslaget foran årets sesong på grunn av en større satsing på sprintere.

Må forvalte talentene godt

Haga mener landslagsledelsen må sette seg ned til våren og se på hvordan man kan løse rekrutteringsarbeidet på en bedre måte.

– Man må prøve å ha et positivt fokus, for det er ekstremt mange talenter på jentesida. Man må bare forvalte dem godt, gi dem trygge og gode trenere, ha fokus på trening og ikke alle rammene rundt. Ikke gi ti jakker og masse penger, det viktigste er jobben som blir gjort, sier Haga.