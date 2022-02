Samlivsekspertene: Slik får du forholdet til å vare

Med valentinsdagen like rundt hjørnet deler samlivsekspertene sine beste tips for et langvarig forhold.

En travel hverdag setter for mange en demper på romansen. Man gjør ting hver for seg, og en kosekveld sammen blir ofte til enda en filmkveld i pysjamas på sofaen.

I anledning valentinsdagen på mandag deler to samlivseksperter sine beste tips for å få forholdet til å vare, om man har vært sammen i mange år eller fremdeles befinner seg i de spennende første månedene som nyforelsket.

KJÆRLIGHET: Illustrasjonsfoto. Samlivsekspertene har flere tips til hvordan du får forholdet til å vare. Foto: Lucy Nicholson / Reuters / NTB

Vær nysgjerrig på hverandre

Selv om man har vært sammen i mange år, er det ikke sikkert man vet alt om partneren sin, og gjennom hele livet vokser og forandrer man seg, får nye interesser og møter nye mennesker.

– Det viktigste man kan gjøre for å pleie et forhold er å være involvert og engasjert i hverandre, sier psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen til TV 2.

SAMLIVSTIPS: Psykolog og samlivsekspert Frode Thuen sier det er viktig å lytte til partneren om man vil at forholdet skal vare. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Husk å hele tiden være nysgjerrig på partneren din, deres opplevelser, bekymringer og historier. Om man glemmer å tenke på hverandre, kan ting fort forfalle, sier han.

Ifølge sexolog og samlivsterapeut Bianca Schmidt er det lett å ta partneren for gitt, men om man tar tid til å lytte til hverandre blir det lettere å unngå et traust hverdagsforhold.

– Det finnes over 10 millioner ting folk setter pris på, så bruk tid på å bli kjent med partneren din og gjør noe de liker. Litt ekstra oppmerksomhet, kompliment og noe utover det vanlige, da kommer du ofte langt, sier hun til TV 2.

VÆR NYSGJERRIG: Illustrasjonsfoto. Samlivsekspertenes beste tips til et langvarig forhold er å aldri slutte å være nysgjerrig på hverandre. Foto: Lucas Jackson / Reuters / NTB

Prøv noe nytt

Både Schmidt og Thuen er enig i at et av de enkleste grepene man kan ta for å få futt på forholdet er å prøve noe nytt sammen og finne felles interesser.

– Det å virkelig ta tak i seg selv og bestemme seg for å yte noe ekstra for partneren og tilrettelegge for kos har en overraskende stor effekt, sier Schmidt.

YT EKSTRA: Sexolog og samlivsterapeut Bianca Schmidt sier det er viktig at man tilrettelegger for kos med partneren. Foto: Svein Rosseland

– Om hver uke blir lik, kan det fort ta knekken på lidenskapen og lysten, legger Thuen til.

Ifølge han kan mange par vinne på å finne en felles hobby.

– Man må hele tiden investere i forholdet og sette av tid til hverandre. På den måten opprettholder man følelsen av at man er et team, forklarer Thuen.

– Det er viktig å ikke bli sittende fast i rutiner, men tørre å prøve noe nytt og oppsøke nye erfaringer og aktiviteter som et par. Det kan være alt fra matopplevelser, reiser eller å melde seg på et nytt kurs. Det gjør at man opplever hverandre på en ny måte og ser partneren i et nytt lys, legger han til.

KJÆRLIGHETSREISE: Illustrasjonsfoto. En reise sammen kan være en måte å få futt på forholdet. Foto: Chaiwat Subprasom / Reuters / NTB

Ikke skygg unna konflikt

Men det å være i et varig forhold betyr ikke at man aldri krangler eller er uenig.

– Utfordringer i forholdet kan ikke seile sin egen sjø om man vil at ting skal fungere på sikt, sier Thuen.

SNAKK SAMMEN: Illustrasjonsfoto. Om du vil ha et langvarig forhold er det viktig å snakke med partneren din om hva dere begge vil oppnå og ikke skygge unna utfordringer i forholdet. Foto: Matilde Campodonico / AP / NTB

Ifølge samlivsterapeuten er det viktig at man tør å imøtegå partneren i konfliktsituasjoner, om det så er snakk om kommunikasjonsproblemer, misforståelser eller at man har ulike behov i forholdet.

– Man kan ikke bare være opptatt av seg selv, sier Thuen.

– I vår kultur er det veldig lett å tenke «hva kan du gi meg?», men egentlig bør vi tenke «hva kan jeg gi deg»? Om man møter hverandre på veien når utfordringer oppstår er det ofte lettere å finne gode løsninger.

Ta initiativ

Det er også viktig å ikke legge alt ansvaret for romantikken hos partneren, ifølge Schmidt.

– Tradisjonelt har vi en ide om at det er mannen som skal gi blomster, ekstra oppmerksomhet og være initiativtaker, og ofte er det kvinner som i størst grad har romantiske behov, sier Schmidt.

Med valentinsdagen like rundt hjørnet oppfordrer hun spesielt kvinnene til å ta ekstra grep for å gjøre dagen litt ekstra spesiell.

– Det er ingenting i veien for at kvinner tar initiativet, kjøper blomster eller planlegger noe hyggelig for partneren, sier hun.

BLOMSTER: Det er mange som håper å få blomster av partneren til valentinsdagen på mandag. Ifølge samlivsterapeut og sexolog Bianca Schmidt er det ingenting i veien for at kvinnen tar initiativet. Foto: STR / Reuters / NTB

Men til de som likevel håper at partneren kommer med overraskelsen på mandag, har Schmidt et tips.

– Har man bodd sammen lenge så kan man godt minne partneren på at det snart er valentinsdag og fortelle at man synes det er superhyggelig med litt ekstra oppmerksomhet akkurat den dagen, forklarer hun.

– Kommer blomsterkvisten kan man fortsatt nyte, ta Snapchat og legge ut, selv om man måtte hinte litt om det først.

Snakk om de store spørsmålene

Og hva er det aller viktigste tipset til de som fremdeles er nyforelsket, men drømmer om en fremtid sammen? Snakk om de store spørsmålene, oppfordrer Thuen.

– Nyforelskede par kan ofte bli veldig fortapt i hverandre, og det er fint, men om man drømmer om et langvarig forhold er det viktig å benytte anledningen til å bore litt dypere og snakke om de store spørsmålene som fremtidsdrømmer, forventninger til familieliv og barn og hvor man ønsker å bo, sier samlivseksperten.

SNAKK SAMMEN: Illustrasjonsfoto. Om man er nyforelsket er det likevel viktig å snakke om fremtiden dersom man vil at forholdet skal vare. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters / NTB

– Det er viktig for at man trives i et forhold, men ofte kan partene vise seg å stå langt fra hverandre, sier han.

Og selv om det kan være lett å forglemme seg i romantikken de neste dagene, anbefaler Thuen at man ikke bare tenker på følelser når man vurderer om forholdet er langvarig.

– I romantikken kan man ikke bare tenke på følelser, man må også ha litt fornuft og spørre seg selv om man er en god match eller bare er veldig forelsket.