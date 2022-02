Natten som kunne knust gulldrømmen: – Det var kaos

Se gullhoppet i Sportsnyhetene over!

Lørdag kunne Marius Lindvik juble for et historisk hoppgull.

– Det er sinnssykt morsomt. Man har jobbet for dette siden jeg startet med skihopping, og det er sinnssykt at jeg står her i dag og vinner OL-gull, sa Lindvik til TV 2 etter å ha tatt rotta på japanske Ryoyu Kobayashi med et superhopp i andreomgang.

58 år etter at Toralf Engan vant i storbakken i Innsbruck, vant endelig en nordmann i et olympisk storbakkerenn igjen.

– På den tiden hoppet de kortere i storbakken, enn man gjør i normalbakken nå, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen.

– Det sier noe om hvor lenge det er siden.

Han var selvsagt en lettet, glad og rørt mann i intervjusonen, som resten av de tilknyttet det norske laget. Ikke bare har det vært en lang ventetid på dette gullet i seg selv. De siste ukenes utfordringer har gjort at veien til bakken i Zhangjiakou har føltes ekstra lang og kronglete.

Hovedårsaken: Covid-19.

Krevende uker

Med oppblomstringen av omikron-varianten rett i forkant av et OL i et av de mest nedlukkede landene i verden i løpet av pandemien, var det allerede en del logistiske utfordringer ved å komme seg til lekene.

Lettere ble det ikke da Daniel André Tande fikk påvist korona i midten av januar, under to uker før avreise til Kina. Tre dager senere kom beskjeden om at Johann André Forfang var smittet.

Det kompliserer ting ytterligere. For de to hovedpersonene betydde det at Tande rakk OL, Forfang ikke.

– Det har vært ganske krevende uker på grunn av smittesituasjonen i laget, sier trener Alexander Stöckl til TV 2.

– Der må jeg bare si at Olympiatoppen har gjort en utrolig innsats i forberedelsene til OL for å sørge for at vi kan komme oss hit på forskjellige tidspunkter med hele laget og at utøverne kan fokusere på det sportslige. Det har vært en voldsom innsats med tanke på logistikk, med tanke på smittevern, bytte av utøver og så videre. Folk har jobbet døgnet rundt for å sørge for at utøverne kan kjempe om det gullet.

Ekstra stress

For laget har smittesituasjonen i tillegg betydd en del mentalt. Frykten for en positiv test som kunne spolere drømmen har ligget i bakhodet.

For noen har den vært mer reell enn andre. Som for gullgutten selv, avslører lagkameraten.

– Jeg syns egentlig ikke det har vært noe stress. Jeg syns det har vært morsomt å diskutere situasjonen og se etter løsninger, sier Halvor Egner Granerud.

– Det har nok vært mer stress for Marius, som gjorde den lure ideen å dra på overnattingsbesøk til Daniel. Bortsett fra at Daniel da hadde blitt smitta selv.

Da Lindviks samboer i januar fortalte at hun hadde vært i kontakt med en som var smittet, ville ikke hopperen ta noen sjanser.

Han flyttet derfor inn hos Tande. Det ble med en natt. Dagen etter testet Tande positivt.

– Jeg dro til ham for å unngå smitte hjemme, og så tester han positivt dagen etter. Da var det bare å dra hjem igjen. Det var kaos, men vi unngikk det heldigvis. Det var en nervøs uke der, sier Lindvik til TV 2 etter gullhoppet.

– Så det er litt flaks og mye dyktighet som ligger bak dette gullet?

– Det er sinnssykt mye flaks. Det er helt sykt, sier Lindvik om at han ikke ble smittet.

Mental styrke

Kanskje det at han ikke ble smittet var flaks, men selve gullhoppet hadde lite med hell å gjøre.

Halvor Egner Granerud var fra seg av begeistring og mente han ikke har sett noe annet slikt hopp denne sesongen under så tunge forhold.

Treneren var naturlig nok også fornøyd.

– På toppen der oppe var det bra stemning: Vi skreik jo ganske høgt og ga hverandre en klem. Det å komme ned og møte hele trenerteamet og støtteapparat i flere år og ikke minst de siste ukene for å sørge for at utøverne kan vinne konkurransen. En felles glede over at vi har gjort mye riktig, sier Alexander Stöckl, før han hyller gullvinneren.

– Han er i form på riktig tidspunkt. I tillegg er han sterkt mentalt og blir lite påvirket av det som skjer rundt ham. Når han er i form, så er han det, uansett konkurranse.

Det er kanskje ekstra imponerende akkurat denne gangen.