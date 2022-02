Sjåstad Christiansen tatt på fersken i Kina: – Jeg ble utestengt

Blant annet Facebook, Instagram, Twitter og TikTok er blokkert eller forbudt i Kina. I tillegg er kinesiske myndigheter kjent for stor overvåkning av hva folk gjør på internett.

Nå tror Vetle Sjåstad Christiansen at kinesiske myndigheter kanskje har sett litt ekstra på ham.

– Jeg ble utestengt fra TikTok. Jeg hadde laget en profil for å overføre litt sånne morsomme videoer til Instagram, men jeg lurer på om kinesiske myndigheter har plukket opp den TikTok-profilen, for jeg har kanskje vært litt utenfor VPNen, forklarer skiskytteren.

– Så jeg tror ikke det blir noe mer TikTok på meg i hvert fall, sier han og ler.

Stort fokus på sikkerhet

VPN står for «virtual private network» og skal hindre andre i få innsyn i din personlige datatrafikk. Under årets OL i Beijing benytter journalister, utøvere, Olympiatoppen med flere seg av VPN for at ikke kinesiske myndigheter skal få innsyn.

– Jeg bare dokumenterte litt av reisen hit, vi får jo ikke lov til å filme noen ting her, så vi har jo fått knallhard påpakning av IOC om at vi må slette alt vi har fra stadion og i hvert fall filmer rundt stadionområdet. Altså det som er i akkreditert sone. Så får vi vel lov å filme litt hjemme på hotellet, forteller Sjåstad Christiansen.

– Er det andre som har opplevd å bli utestengt?

– Nei, jeg tror det bare er meg, flirer han i det pressesjef Halvor Lea kommer bort og vil ta med seg Sjåstad Christiansen for å gjøre plass til Sturla Holm Lægreid.

– Nå er jeg utestengt fra pressesonen også, spøker Sjåstad Christiansen.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 20 på lørdagens sprint, og starter søndagens jaktstart ett minutt og 38 sekunder etter gullvinner Johannes Thingnes Bø. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

De norske OL-utøverne har i likhet med andre hatt fokus på IT-sikkerhet i forkant av reisen til Kina.

– Vi har jo både en VPN fra Olympiatoppen, også er det en del av oss som har lagt en VPN oppå den igjen. Så flesteparten av oss nå har vel dobbel VPN. Jeg logger i hvert fall ikke inn på nettbanken, men ellers føler vi oss ganske trygge, forklarer Sjåstad Christiansen.

Sturla Holm Lægreid hadde en god dag lørdag og ble nummer sju, drøye minuttet bak Johannes Thingnes Bø. På jaktstarten har han ikke mer enn 37 sekunder opp til Quentin Fillon Maillet på sølvplass. Foto: Heiko Junge / NTB

– Er han blitt utestengt? Oi!

Mens Sjåstad Christiansen har tatt med PCen sin til Kina, har Lægreid ikke tatt sjansen på det og funnet en annen løsning.

– Jeg kan jo kommentere at jeg la igjen PCen hjemme i Norge. Jeg kjøpte meg faktisk en iPad rett før jeg dro hit. Så den PCen som har all personlig data på får ikke kineserne tak i, sier Lægreid.

– Har du brukt TikTok?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg er litt for gammel for det, tror jeg. Vetle er jo ung i hodet, spøker Lægreid og blir fortalt at lagkameraten har blitt utestengt fra det sosiale nettverket.

– Utestengt?! Er han blitt det? Oi! Såpass, dette visste jeg ikke. Så det er derfor vi har spilt så mye kort i det siste, for han har ikke hatt noe å gjøre på, sier Lægreid og ler.

Selv har han benyttet seg av Instagram og Snapchat mens han har vært i Kina, men han har vært flink til å bruke VPN når han er logget på internett.

– Så da får ikke de som eier nettet se hva jeg holder på med. Jeg har i hvert fall ikke blitt utestengt.