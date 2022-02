«Frihetsforkjempere» blokkerte Champs-Élysées i Paris

PARIS (TV2): – Jeg er her for å forsvare friheten min. Jeg gjør det for sønnen min også, sier Julie Noret (35). Hjemmehjelpen var en av vaksinepass-motstanderne som lørdag blokkerte Champs-Élysées i Paris med bil.

– Ja, det er et virus, vi nekter ikke for det. Men det gir dem ikke rett til å pålegge oss å vaksinere oss. Og hvis vi ikke vaksinerer oss, så fratar de oss retten til å gjøre nesten alt, sier hun.

Hun mener koronaviruset er som alle andre virus, og hvis hun skal dø av viruset, så er det naturens gang. Julie synes ikke viruset har vært farlig.

IKKE FARLIG: Julie Noret (35) vil bestemme selv om hun skal vaksinere seg eller ikke. Hun er ikke redd for koronaviruset, og mener døden er naturens gang. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Men det er jo ganske mange som har dødd av covid i Frankrike?

– Nei, det er ikke sikkert at det er sant. Vi stoler ikke på tallene.

Vi så noen av dem da vi kjørte motorveien inn mot Paris . Flere kjørte i de gamle dieselbilene sine. Noen av dem med knuste vinduer, reparert med plast. Unge menn, bestemødre, arbeidsledige, gule vester-tilhengere , vaksinemotstandere og mange andre har kjørt i flere dager. Årsaken var at de ville til Paris for å demonstrere mot vaksinepass.

I Frankrike er det ikke mulig å teste seg til et koronapass. Tre doser er påbudt for å få vaksinepasset. Det må du bruke for å gå på restaurant, bar, sportsarrangementer, kjøre tog langt, gå på museum og mye annet. I mange yrker kreves vaksinepass.

STRENG SIKKERHET: Tross innreisekontroll på veiene inn til til Paris lørdag, så klarte demonstranter å ta seg helt inn i hjertet av byen. Foto: Santiago Vegara/TV 2

Fra alle hjørner av Frankrike la folk tidligere i uka ut på «Konvoien for frihet». Inspirert av blokaden i Ottawa i Canada var målet å overta en av verdens mest berømte gater. Det ble innført forbud mot demonstrasjoner i Paris, av frykt for at konvoien ville skape kaos.

Julie har kjørt i fire dager sammen med samboeren sin. Hun er ikke redd for å bli arrestert, og hun er forberedt på å bli. Selv om hun har en sønn som venter hjemme.

Overtok gaten på få minutter

Da vi nærmet oss Paris, var tre filer på motorveien innskrenket til en, og politiet inspiserte bilene som skulle inn til Paris. Noen ble vist bort. Køene var lange.

I en gruppe på Telegram kunne vi følge hva som skjedde i hovedstaden. Folk ble bedt om å dra til Champs-Élysées. De ble rådet til å fjerne flagg og bannere på bilene og være diskrete. Over 7200 politifolk var utkommandert i hovedstaden, og pansrede kjøretøy var allerede postert ved Triumfbuen.

Vi kjører oppover Champs Elysèes og trafikken flyter. Men lenger oppe stopper alt opp i løpet av få minutter. Deler av konvoien har klart å komme seg helt inn i hjertet av Paris, og nå har de ikke tenkt å flytte seg.

– Vi er her! Frihet, frihet, frihet, roper en mann, som hopper ut av bilen og vaier med et fransk flagg.

Snart er det fullt kaos. Politiet, som allerede er tungt til stede, forsøker å kontrollere situasjonen.

Ikke lenge etter fyres de første tåregass-patronene av.

Flere og flere demonstranter strømmer til, og politiet lykkes ikke med å åpne gaten på mange timer. Politiet forsøker å megle mellom demonstranter og sinte bilister som har blitt stengt inne. Stemningen er hissig. Politiet måtte bruke store mengder tåregass for å kontrollere situasjonen. Nærmere 400 personer ble bøtelagt. Ved 17-tiden var 44 arrestert.

To kvinner sitter i en rød Renault. Ut av vinduet henger et flagg. Det er mor og datter, som har kjørt fra Bretagne for å demonstrere mot vaksinepasset. Datteren Virginie er uføretrygdet og moren er pensjonist. En ung demonstrant løper bort til bilen og sier de må slå av ventilasjonsanlegget når tåregassen kommer.

FAMILIE: Annick og Virginie er mor og datter. De er hverken redd for politifolk eller tåregass, men synes det er verd å demonstrere for frihet. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Jeg protesterer mot alt som er galt i Frankrike. Det er blitt et diktatur, sier Virginie (51).

Hun er ikke redd for tåregass. De vil bare stenge bildørene, så tror de det går bra.

En mann i 60-årene med langt grått hår blir arrestert foran bilen deres, og føres bort av to tungt bevæpnede politimenn med hjelm.

– Er dere ikke redd for å bli arrestert?

– Vi tar det som det kommer. Vi vet ennå ikke om vi skal bli her eller hva som skjer, sier moren Annick.

– Nå kommer de til å snakke om oss

FORBUDT: Store demonstrasjoner mot vaksinepass i Paris, tross demo-forbud. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I løpet av få minutter blir parisisk vårstemning og shopping byttet ut med bil-kaos, politi med skjold og køller og tåregass i hjertet av Paris. De vi snakker med nevner først vaksinepass og koronatiltak som begrunnelse for at de deltar i konvoien. Men etter hvert kommer det også fram hvor tøff privatøkonomien er.

I en liten svart bil sitter en godt voksen kvinne og hennes samboer. Hun vil slå tilbake mot påstander om at ikke alle lag av folket protesterer mot vaksinepass.

– I motsetning til det herr Macron sier, så er er det ikke bråkmakere og sosialklienter som er her i dag. Jeg har en administrativ stilling i det nasjonale politiet, sier kvinnen som ikke vil oppgi navnet sitt.

Julie hopper inn i bilen igjen. Den er full av sengetøy og mat. Hun protesterer også fordi hun har mistet den økonomiske friheten. Hun og samboeren har bare penger til mat og til regninger, det er alt. Hun jobber som hjemmehjelp, og er bekymret for at hun heller ikke vil få lønn, nå som hun har valgt å dra til Paris for å protestere. Hun vet ikke hvordan de neste dagene blir.

– Hva tenker du nå som du er her og dere har blokkert gaten?

– Det er bra. Nå kommer folk til å snakke om oss. Politiet er egentlig på vår side. Vi er mange flere enn vi trodde. Vi er en helt crazy solidaritet i konvoien.

Hun forteller at folk har samlet inn penger til bensin til de som har valgt å delta i konvoien.

– Livet er vanskelig og vi er drittlei. Vi er her for å si stopp!

Etter noen timer fjernet politiet demonstrantene med tåregass.