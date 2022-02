– Blir her til alt er riktig

OTTAWA, CANADA (TV2): Demonstrantene i Canada blokkerer både grenseoverganger til USA og gatene i hovedstaden Ottawa. Men mens et flertall av kanadiere mener de er for ekstreme, får de nå støtte fra republikanere i nabolandet.

Utenfor nasjonalforsamlingen i Ottawa står flere hundre demonstranter og synger taktfast til en versjon av Neil Youngs «Rockin' in the Free world», der rockin' er byttet ut med trucking til ære for lastebilsjåførene som startet demonstrasjonen for over to uker siden.

– Han er imot oss. Hvor teit er ikke det? Han var på Woodstock, og nå er han mot oss, sier Lance Darnell til TV 2 om den kjente kanadiske artisten, som nylig trakk musikken sin fra Spotify i protest mot podcasten til Joe Rogan.

Darnell har kjørt nesten seks timer for å være her på det han kaller sin generasjons Woodstock-festival. Han er uvaksinert og kan derfor ikke fly innenlands i Canada. Selv om han ikke er lastebilsjåfør selv, er han her for å vise sin støtte.

Darnell Lance er ikke vaksinert, og måtte derfor kjøre seks timer fra hjembyen London til demonstrasjonen fordi han ikke kan fly innenlands i Canada. Foto: Mathias Ask/TV2

Grenseoverganger

Demonstrasjonene har spredd seg til flere grenseoverganger til USA. Det har allerede fått store konsekvenser for blant annet bilproduksjonen i grensestaten Michigan på amerikansk side.

Biden-administrasjonen har bedt Canadas statsminister Justin Trudeau om å ta grep, og lørdag morgen begynte politiet å fjerne lastebilene som har sperret broen mellom Windsor i Canada og Detroit i USA.

Kaoset på grensen har oppildnet demonstrantene. Fra scenen de har satt opp i Ottawa roper en av talerne at de skal fortsette å stenge grenseoverganger til USA. Det som startet som en protest mot vaksinekrav for lastebilsjåfører som krysser grensen, har etter hvert utviklet seg til å også inkludere konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere.

Noen av plakatene som har blitt hengt opp langs veien kaller statsminister Justin Trudeau en forræder og beskylder myndighetene for å lyve om vaksinene.

Blant demonstrantene er det også mange konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere. Foto: Mathias Ask/TV2

Demonstranter TV 2 snakker med sier de representerer et folkeopprør mot pandemirestriksjoner, men i en meningsmåling sier 64 prosent av de spurte at demonstrantene utgjør en trussel mot demokratiet, og må stanses umiddelbart.

Parkert i hovedstaden

Andre Lendry har stått parkert med lastebilen sin på Wellington Street midt i sentrum av Ottawa i 15 dager. Han sier han ikke har noen planer om å flytte seg før myndighetene går med på kravene til demonstrantene.

– Hvor lenge har du tenkt til å bli her?

– Så lang tid det tar for at alt skal bli riktig. Slik at ting endres så alle kan være fri og leve slik de burde få lov til, sier Lendry til TV2.

Lendry kommer fra en liten by i Quebec, den fransktalende delen av Canada. Han er ikke vaksinert, men han sier han ikke har vært rammet av det nye vaksinekravet fordi han kun tar oppdrag i nærområdet. Men da han hørte at en konvoi var på vei mot hovedstaden, bestemte han seg for å bli med. Dette er første gang han er i en storby.

– Jeg har aldri sett så mye kjærlighet før. Folk smiler, og barn kommer bort til meg med brev og sier jeg er helten deres. Det er det vakreste jeg noensinne har sett, sier Lendry.

Støtte fra USA

Mens et flertall av kanadierne ønsker at demonstrasjonene skal opphøre, har de fått bred støtte fra det republikanske partiet i nabolandet. Tidligere president Donald Trump roste dem under en tale han holdt i Texas i slutten av januar.

– Vi vil at de kanadiske lastebilsjåførene skal vite at vi støtter dem hele veien ut, sa Trump fra talerstolen.

Mange av de største nyhetsankerne på TV-kanalen Fox News vier mye tid i sine sendinger på siste nytt om demonstrasjonene. Nå melder nettstedet Politico at det er planlagt en demonstrasjon i Washington om få uker.

Andre Lendry sier han er overveldet over all omtalen.

– Overrasker det deg at dere har fått så mye oppmerksomhet i USA?

– Jeg trodde aldri vi skulle få så mye oppmerksomhet her heller. Jeg bor på landet. Jeg var helt ukjent, men så kom jeg hit og så ble jeg kjent. Men jeg tror det var Guds hånd som brakte meg hit, sier han.