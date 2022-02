Særlig én ting ble avgjørende for OL-medaljen

– For Tarjei sin del betydde det der alt i hele verden. Jeg tror dere kan glede dere til å prate med ham, for han er enda blidere enn meg, sa Johannes Thingnes Bø til den skrivende pressen, før storebror Tarjei kom og stilte seg foran mikrofonene.

Og yngstebror Bø hadde helt rett.

Smilet til Tarjei Bø gikk fra munnvikene og helt opp til ørene. Fra før har eldstebror Bø stafettgull fra OL i Vancouver 2010 og sølv på stafetten i Pyeongchang i 2018.

Årets leker i Beijing innledet han med gull på miksstafetten, men det smaker ekstra godt med sin første individuelle OL-medalje.

Tarjei Bø feiret bronsemedaljen sammen med lillebror og olympisk mester, Johannes Thingnes Bø Foto: Kirsty Wigglesworth

På veien fra sitt første OL-gull i Vancouver og frem til sin individuelle OL-bronse nå, har Tarjei Bø blitt en annen utøver, særlig på ett område.

– Jeg har aldri vært så nervøs som jeg var i Vancouver, men så gikk det bra. Jeg har aldri følt meg så rolig og trygg som nå. Jeg har ikke hatt et snev av nerver gjennom hele OL, og har prestert ganske bra, sier Bø og legger til:

– Så satt jeg med en klump i magen etter 20-kilometeren, for jeg følte jeg fortjente litt mer. Men i dag gikk det inn, og det er litt lettelse. Jeg har jobbet så hardt for det, så det er masse glede, men det er litt lettelse også.

En stor forandring fra forrige OL

Bø forteller at han har jobbet mye med det mentale på skytebanen og med årene blitt tryggere på seg selv. Under lørdagens sprint ble det kun én bom på den siste skytingen.

– Du blir spent, for du vet at du skal ut og du har ikke så mange muligheter. Men det er en hårfin balanse mellom å være spent og at det vipper over i nervøsitet sånn at du begynner å få litt rare bevegelser når du skal skyte.

Det hadde jeg litt i forrige OL når jeg kjempet om medaljene der. Jeg hadde så lyst og da ble det veldig krampaktig, forteller Bø.

Den nervøsiteten er borte, men det har ikke kommet like lett for Tarjei Bø som det gjerne har gjort for andre.

– De siste sesongene har jeg bare blitt bedre og bedre i sånne situasjoner. I år har jeg vært veldig bra, og så har jeg jobbet veldig mye med hodet mitt og studert hvilket modus jeg skal være i når jeg skal skyte, særlig i pressede situasjoner, forklarer Bø og utdyper:

– Det har kanskje ligget mer naturlig for utøvere som Johannes og Martin Fourcade, men det er lettere for utøvere som oftere er i sånne situasjoner helg etter helg over mange år. Da får du så mange muligheter til å trene på det. Så var jeg litt dårlig på det, men så har jeg kjempet meg tilbake til den roen. Den har vært veldig på plass under OL.

– Litt for mye spenning for familien

Etter gull- og bronseløpet fikk brødrene Bø seg en samtale med familien før de gikk ut til den ventende pressen.

– Vi har gjort gode resultater før, men vi så de var ekstra blanke i øynene i dag. Jeg tror det betydde masse for dem. Jeg tror de er helt ferdige, og jeg tipper det var litt for mye spenning for dem, sier Johannes Thingnes Bø og ler.

– De er ikke sånne som tar av så veldig. Søsteren vår er sånn som liker å juble, skrike og kan klikke litt på konkurrentene. Mamma og pappa er veldig rolige, men i dag så man alle tennene til pappa, alle tennene han har fjernet, skyter Tarjei Bø inn.

– De ser du bare når han forteller vitser, supplerer Thingnes Bø.

– Det var stort, understreker Tarjei Bø med et stort smil.